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Второлиговский Рубикон кардинально обновит состав
В клубе недовольны осенними результатами команды
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Руководство "
В связи с не самыми лешими результатами, клуб решил основательно перетрясти состав и прекратил сотрудничество с большим количеством футболистов.
Команду покинули защитники Даниил Давыденко, Артем Махонин и Дмитрий Мохначук, полузащитники Максим Кулиш, Стивен Ньянка, Глеб Тетерук, Вадим Шутенко и Сергей Островерх, а также нападающие Евгений Могиль и Алексей Притуляк.
Закончились арендные соглашения с защитником Рудольфом Сухомлиновым и полузащитником Владиславом Улянченко, права на которых принадлежат донецкому "Олимпику".
Напомним, что по итогам осенней части сезона "Рубикон" занимает 13-е место в группе А Второй лиги.
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