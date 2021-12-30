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Второлиговский Рубикон кардинально обновит состав

Вторая лига
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В клубе недовольны осенними результатами команды

Второлиговский Рубикон кардинально обновит состав

rubiconfc.com

Новина українською

Руководство "Рубикона" осталось недовольно выступлением команды в осенней части сезона.

В связи с не самыми лешими результатами, клуб решил основательно перетрясти состав и прекратил сотрудничество с большим количеством футболистов.

Команду покинули защитники Даниил Давыденко, Артем Махонин и Дмитрий Мохначук, полузащитники Максим Кулиш, Стивен Ньянка, Глеб Тетерук, Вадим Шутенко и Сергей Островерх, а также нападающие Евгений Могиль и Алексей Притуляк.

Закончились арендные соглашения с защитником Рудольфом Сухомлиновым и полузащитником Владиславом Улянченко, права на которых принадлежат донецкому "Олимпику".

Напомним, что по итогам осенней части сезона "Рубикон" занимает 13-е место в группе А Второй лиги.

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В статье: Рубикон (Киев)
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