Второлиговский Рубикон кардинально обновит состав

Руководство " Рубикона " осталось недовольно выступлением команды в осенней части сезона.

В связи с не самыми лешими результатами, клуб решил основательно перетрясти состав и прекратил сотрудничество с большим количеством футболистов.

Команду покинули защитники Даниил Давыденко, Артем Махонин и Дмитрий Мохначук, полузащитники Максим Кулиш, Стивен Ньянка, Глеб Тетерук, Вадим Шутенко и Сергей Островерх, а также нападающие Евгений Могиль и Алексей Притуляк.

Закончились арендные соглашения с защитником Рудольфом Сухомлиновым и полузащитником Владиславом Улянченко, права на которых принадлежат донецкому "Олимпику".

Напомним, что по итогам осенней части сезона "Рубикон" занимает 13-е место в группе А Второй лиги.