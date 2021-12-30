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Лопыренок продлил контракт с ЛНЗ
Хавбек остается в команде еще на год
26-летний украинский хавбек Максим Лопыренок продлил контракт с
Новое соглашение сторон рассчитано до конца 2023 года.
Отметим, что Лопыренок играет за ЛНЗ с июля 21 года, и за это время в 14 матчах забил 1 гол.
ЛНЗ занимает 3-е место в группе А Второй лиги.
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Источник:ЛНЗ
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