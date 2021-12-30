26-летний украинский хавбек Максим Лопыренок продлил контракт с ЛНЗ .

Новое соглашение сторон рассчитано до конца 2023 года.

Отметим, что Лопыренок играет за ЛНЗ с июля 21 года, и за это время в 14 матчах забил 1 гол.

ЛНЗ занимает 3-е место в группе А Второй лиги.