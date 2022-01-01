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Президент Буковины покинул свой пост
Пока у команды далеко не лучшие времена
Головний сайт Буковини/Автор невідомий
Президент черновицкой "Буковины" Вадим Заец покинул свой пост. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
В структуре "желто-черных" на этом посту он работал с февраля 2019 года. Тогда команда шла на последнем месте чемпионата Второй лиги.
Пока клуб не объявил имя нового президента. Также известно, что Заец на пресс-конференции скоро подытожит свое время на посту.
Meta-ratings сообщает, что во время его правления в клубе остались долги. В последний раз зарплата выдавалась игрокам и тренерам еще в начале октября прошлого года.
Напомним, что "Буковина" выступает в группе А Второй лиги. Команда занимает девятое место с 23 очками в активе за 17 матчей. Также отметим, что черновицкий коллектив вылетел во втором раунде Кубка Украины этого сезона, уступив Ивано-Франковскому "Прикарпатью" в серии пенальти.
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