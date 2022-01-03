Новые Карпаты могут получить трансферный бан за долги старых Карпат

Трансферный бан угрожает не только черниговской "Десне" за долги перед бывшим игроком - румыном Константином Диму, но и львовским " Карпатам ".

По информации Meta-ratings.com в УЕФА собираются запретить трансферную деятельность "Карпатам", посчитав их правовпреемником одноименной команды, выступавшей в минувшем сезоне и потерявшей "прописку" в ПФЛ Украины.

Впрочем, нынешние "Карпаты", которым только год, уверяют, что никакого отношения к тем "Карпатам" с их серьезными долгами не имеют.

Поэтому во львовском клубе надеются, что в переписке с УЕФА УАФ сумеет доказать, что "Карпаты" под руководством Андрея Тлумака никакие не правопреемники и о каких-то санкциях не может быть и речи.

Напомним, что "Карпаты" по итогам осенней части сезона являются лидером своей группы А Второй лиги.