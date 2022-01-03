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Новые Карпаты могут получить трансферный бан за долги старых Карпат

Вторая лига
Обновлено
(1 голосов)

В клубе пытаются доказать, что никакого отношения к старым Карпатам они не имеют

Новые Карпаты могут получить трансферный бан за долги старых Карпат

fckarpaty.org.ua

Новина українською

Трансферный бан угрожает не только черниговской "Десне" за долги перед бывшим игроком - румыном Константином Диму, но и львовским "Карпатам".

По информации Meta-ratings.com в УЕФА собираются запретить трансферную деятельность "Карпатам", посчитав их правовпреемником одноименной команды, выступавшей в минувшем сезоне и потерявшей "прописку" в ПФЛ Украины.

Впрочем, нынешние "Карпаты", которым только год, уверяют, что никакого отношения к тем "Карпатам" с их серьезными долгами не имеют.

Поэтому во львовском клубе надеются, что в переписке с УЕФА УАФ сумеет доказать, что "Карпаты" под руководством Андрея Тлумака никакие не правопреемники и о каких-то санкциях не может быть и речи.

Напомним, что "Карпаты" по итогам осенней части сезона являются лидером своей группы А Второй лиги.

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В статье: Карпаты (Львов)
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Источник:
Meta Ratings

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Комментарии (1)
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fan sd
03.01.2022 в 20:04
вот и приплыли
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