Хавбек Ингульца Коваленко перешел в ЛНЗ

Второлиговский ЛНЗ усилился полузащитником Ильей Коваленко , который до недавнего момента выступал за "Ингулец".

Ранее сообщалось, что футболист может покинуть клуб из Петрово, так что, вероятно, чркащане подписали игрока на правах свободного агента.

Напомним, что в текущем сезоне Илья провел 14 матчей, в которых забил 1 гол и сделал 1 ассист.

Также отметим, что ЛНЗ по итогам осенней части сезона занимает 3-е место в группе А Второй лиги.