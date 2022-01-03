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Хавбек Ингульца Коваленко перешел в ЛНЗ
ЛНЗ усиливается перед весенней частью сезона
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Второлиговский ЛНЗ усилился полузащитником
Ранее сообщалось, что футболист может покинуть клуб из Петрово, так что, вероятно, чркащане подписали игрока на правах свободного агента.
Напомним, что в текущем сезоне Илья провел 14 матчей, в которых забил 1 гол и сделал 1 ассист.
Также отметим, что ЛНЗ по итогам осенней части сезона занимает 3-е место в группе А Второй лиги.
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