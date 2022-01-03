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Хавбек Ингульца Коваленко перешел в ЛНЗ

Вторая лига
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ЛНЗ усиливается перед весенней частью сезона

Хавбек Ингульца Коваленко перешел в ЛНЗ

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Новина українською

Второлиговский ЛНЗ усилился полузащитником Ильей Коваленко, который до недавнего момента выступал за "Ингулец".

Ранее сообщалось, что футболист может покинуть клуб из Петрово, так что, вероятно, чркащане подписали игрока на правах свободного агента.

Напомним, что в текущем сезоне Илья провел 14 матчей, в которых забил 1 гол и сделал 1 ассист.

Также отметим, что ЛНЗ по итогам осенней части сезона занимает 3-е место в группе А Второй лиги.

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В статье: Илья Коваленко Ингулец (Петрово) ЛНЗ (Черкассы)
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