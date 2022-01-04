Гендиректор Карпат: Трансферный бан от УЕФА? Ничего нам не приходило

Генеральный директор "Карпат" Степан Юрчишин прокомментировал информацию, что УЕФА собирается наложить трансферный бан на львовский клуб.

– Меньше слушайте, что там пишут, я вас очень прошу.

– Вам не приходило письмо от УЕФА по этому поводу?

– Ничего нам не приходило. Мы – новосозданный клуб "Карпаты". Я не знаю, кто там и что пишет. У нас все нормально.

– То есть это просто ошибка, которая будет исправлена, или к вам вообще никто не обращался?

– Никто к нам не обращался. Есть еще КПФ "Карпаты", все вопросы к ним, – сказал Юрчишин.

Напомним, что "Карпаты" по итогам осенней части сезона являются лидером своей группы А Второй лиги.