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Гендиректор Карпат: Трансферный бан от УЕФА? Ничего нам не приходило
Во львовском клубе опровергли информацию
Фото: facebook.com/karpaty.lviv
Генеральный директор "Карпат" Степан Юрчишин прокомментировал информацию, что УЕФА собирается наложить трансферный бан на львовский клуб.
– Меньше слушайте, что там пишут, я вас очень прошу.
– Вам не приходило письмо от УЕФА по этому поводу?
– Ничего нам не приходило. Мы – новосозданный клуб "Карпаты". Я не знаю, кто там и что пишет. У нас все нормально.
– То есть это просто ошибка, которая будет исправлена, или к вам вообще никто не обращался?
– Никто к нам не обращался. Есть еще КПФ "Карпаты", все вопросы к ним, – сказал Юрчишин.
Напомним, что "Карпаты" по итогам осенней части сезона являются лидером своей группы А Второй лиги.
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