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Гендиректор Карпат: Трансферный бан от УЕФА? Ничего нам не приходило

Вторая лига
(1 голосов)

Во львовском клубе опровергли информацию

Гендиректор Карпат: Трансферный бан от УЕФА? Ничего нам не приходило

Фото: facebook.com/karpaty.lviv

Новина українською

Генеральный директор "Карпат" Степан Юрчишин прокомментировал информацию, что УЕФА собирается наложить трансферный бан на львовский клуб.

– Меньше слушайте, что там пишут, я вас очень прошу.

– Вам не приходило письмо от УЕФА по этому поводу?

– Ничего нам не приходило. Мы – новосозданный клуб "Карпаты". Я не знаю, кто там и что пишет. У нас все нормально.

– То есть это просто ошибка, которая будет исправлена, или к вам вообще никто не обращался?

– Никто к нам не обращался. Есть еще КПФ "Карпаты", все вопросы к ним, – сказал Юрчишин.

Напомним, что "Карпаты" по итогам осенней части сезона являются лидером своей группы А Второй лиги.

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В статье: Степан Юрчишин Карпаты (Львов)
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Источник:
Tribuna

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Комментарии (1)
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2.dc (Николаев)
04.01.2022 в 13:05
))) ... все правильно. Трубку не снимать, "в почту" не заглядывать, пошуршат чуток в этой УЕФе, да и махнут рукой на это дело. На НЕТ, и дела нет ... )))
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