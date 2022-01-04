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Тлумак: УЕФА перепутал нас с Карпатами Смалийчука. Название и герб

Вторая лига
(1 голосов)

УЕФА и ФИФА все-таки проводят расследование

Тлумак: УЕФА перепутал нас с Карпатами Смалийчука. Название и герб

ФК Карпати

Новина українською

Главный тренер "Карпат" Андрей Тлумак прокомментировал информацию о том, что УЕФА собирается наложить трансферный бан на львовский клуб.

— Андрей Богданович, что вам известно о возможном трансферном бане "Карпат" от УЕФА?

— Знаем, что УЕФА и ФИФА проводит расследование, так как у них есть определенные моменты с "Карпатами" Смалийчука, Дыминского и Коломойского. Даже не расследование, а изучение вопроса, какие мы "Карпаты".

— В клуб приходили документы от УЕФА?

— Да. С этим уже работают наши юристы. И какое бы решение не приняло УЕФА и ФИФА, оно не повлияет на развитие нашего клуба.

— Получается, вас перепутали с "Карпатами" Смалийчука?

— Да. Но не то, чтобы перепутали, просто есть название и герб...

— То есть, угрозы дальнейшим выступлениям славного, хоть и молодого клуба нет?

— Угрозы никакой нет. На сегодняшний день у нас есть заявка, мы и дальше будем заявлять футболистов. Как я уже говорил, клуб направил в ФИФА и УЕФА документы, где указано, что мы не имеем никакого отношения к "Карпатам" Смалийчука. Этим делом занимаются юристы. Также знаю, что УАФ держит руку на пульсе в этом вопросе. То есть, мы доказываем совместно с УАФ.

— Что сейчас с "Карпатами" Смалийчука? Они существуют?

— Детальной информацией не владею. Однако знаю, что сама структура не ликвидирована, она действующая, хоть они и не играют в профессиональном футболе. Поэтому к нам не может быть никаких вопросов.

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В статье: Андрей Тлумак Карпаты (Львов)
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Источник:
fanday

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Комментарии (4)
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Vantala (Kharkiv)
04.01.2022 в 23:23
На любую хитро сделанную ж*пу найдется...
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0
0
янковский ян (Запорожье)
04.01.2022 в 23:12
Две подделки
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+1
0
ElvisSuperStar007 (Хуст)
04.01.2022 в 22:55
я сам запутался кто из них карпаты
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+3
0
ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
04.01.2022 в 23:00
Дуже просто - ті, шо "знов програли в футбол"(С).
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+2
0


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