Тлумак: УЕФА перепутал нас с Карпатами Смалийчука. Название и герб

Главный тренер "Карпат" Андрей Тлумак прокомментировал информацию о том , что УЕФА собирается наложить трансферный бан на львовский клуб.

— Андрей Богданович, что вам известно о возможном трансферном бане "Карпат" от УЕФА?

— Знаем, что УЕФА и ФИФА проводит расследование, так как у них есть определенные моменты с "Карпатами" Смалийчука, Дыминского и Коломойского. Даже не расследование, а изучение вопроса, какие мы "Карпаты".

— В клуб приходили документы от УЕФА?

— Да. С этим уже работают наши юристы. И какое бы решение не приняло УЕФА и ФИФА, оно не повлияет на развитие нашего клуба.

— Получается, вас перепутали с "Карпатами" Смалийчука?

— Да. Но не то, чтобы перепутали, просто есть название и герб...

— То есть, угрозы дальнейшим выступлениям славного, хоть и молодого клуба нет?

— Угрозы никакой нет. На сегодняшний день у нас есть заявка, мы и дальше будем заявлять футболистов. Как я уже говорил, клуб направил в ФИФА и УЕФА документы, где указано, что мы не имеем никакого отношения к "Карпатам" Смалийчука. Этим делом занимаются юристы. Также знаю, что УАФ держит руку на пульсе в этом вопросе. То есть, мы доказываем совместно с УАФ.

— Что сейчас с "Карпатами" Смалийчука? Они существуют?

— Детальной информацией не владею. Однако знаю, что сама структура не ликвидирована, она действующая, хоть они и не играют в профессиональном футболе. Поэтому к нам не может быть никаких вопросов.