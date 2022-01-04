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Тлумак: УЕФА перепутал нас с Карпатами Смалийчука. Название и герб
УЕФА и ФИФА все-таки проводят расследование
ФК Карпати
Главный тренер "Карпат" Андрей Тлумак прокомментировал
— Андрей Богданович, что вам известно о возможном трансферном бане "Карпат" от УЕФА?
— Знаем, что УЕФА и ФИФА проводит расследование, так как у них есть определенные моменты с "Карпатами" Смалийчука, Дыминского и Коломойского. Даже не расследование, а изучение вопроса, какие мы "Карпаты".
— В клуб приходили документы от УЕФА?
— Да. С этим уже работают наши юристы. И какое бы решение не приняло УЕФА и ФИФА, оно не повлияет на развитие нашего клуба.
— Получается, вас перепутали с "Карпатами" Смалийчука?
— Да. Но не то, чтобы перепутали, просто есть название и герб...
— То есть, угрозы дальнейшим выступлениям славного, хоть и молодого клуба нет?
— Угрозы никакой нет. На сегодняшний день у нас есть заявка, мы и дальше будем заявлять футболистов. Как я уже говорил, клуб направил в ФИФА и УЕФА документы, где указано, что мы не имеем никакого отношения к "Карпатам" Смалийчука. Этим делом занимаются юристы. Также знаю, что УАФ держит руку на пульсе в этом вопросе. То есть, мы доказываем совместно с УАФ.
— Что сейчас с "Карпатами" Смалийчука? Они существуют?
— Детальной информацией не владею. Однако знаю, что сама структура не ликвидирована, она действующая, хоть они и не играют в профессиональном футболе. Поэтому к нам не может быть никаких вопросов.
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