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Тлумак: Карпати планируют подписывать игроков из УПЛ и Первой лиги
Главный тренер Карпат рассказал о трансферных планах команды
Главный тренер "
— Зимой планируется усиление с прицелом на Первую лигу?
— Однозначно. Но фамилий называть я не имею права. Узнаете информацию, когда она появится на официальном сайте.
— Может быть, клуб вернет бывших легенд Карпат по примеру Дениса Кожанова, который сейчас обрел вторую молодость?
— Никогда не говори никогда, все возможно. Но на сегодняшний момент планов таких нет.
— Скажите, хотя бы, из каких дивизионов потенциальные новички?
— Конечно, мы хотим подписывать футболистов из высших лиг, ведь мы стремимся туда, а не вниз.
— Планируете оформить трансферы футболистов из УПЛ?
— Из УПЛ и Первой лиги тоже. Пока еще мы во Второй лиге, но для Первой — нужна конкуренция.
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