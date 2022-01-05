Тлумак: Карпати планируют подписывать игроков из УПЛ и Первой лиги

Главный тренер " Карпат " Андрей Тлумак рассказал о планах клуба на зимнее межсезонье.

— Зимой планируется усиление с прицелом на Первую лигу?

— Однозначно. Но фамилий называть я не имею права. Узнаете информацию, когда она появится на официальном сайте.

— Может быть, клуб вернет бывших легенд Карпат по примеру Дениса Кожанова, который сейчас обрел вторую молодость?

— Никогда не говори никогда, все возможно. Но на сегодняшний момент планов таких нет.

— Скажите, хотя бы, из каких дивизионов потенциальные новички?

— Конечно, мы хотим подписывать футболистов из высших лиг, ведь мы стремимся туда, а не вниз.

— Планируете оформить трансферы футболистов из УПЛ?

— Из УПЛ и Первой лиги тоже. Пока еще мы во Второй лиге, но для Первой — нужна конкуренция.