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Тлумак: Карпати планируют подписывать игроков из УПЛ и Первой лиги

Вторая лига
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Главный тренер Карпат рассказал о трансферных планах команды

Тлумак: Карпати планируют подписывать игроков из УПЛ и Первой лиги

Новина українською

Главный тренер "Карпат" Андрей Тлумак рассказал о планах клуба на зимнее межсезонье.

— Зимой планируется усиление с прицелом на Первую лигу?

— Однозначно. Но фамилий называть я не имею права. Узнаете информацию, когда она появится на официальном сайте.

— Может быть, клуб вернет бывших легенд Карпат по примеру Дениса Кожанова, который сейчас обрел вторую молодость?

— Никогда не говори никогда, все возможно. Но на сегодняшний момент планов таких нет.

— Скажите, хотя бы, из каких дивизионов потенциальные новички?

— Конечно, мы хотим подписывать футболистов из высших лиг, ведь мы стремимся туда, а не вниз.

— Планируете оформить трансферы футболистов из УПЛ?

— Из УПЛ и Первой лиги тоже. Пока еще мы во Второй лиге, но для Первой — нужна конкуренция.

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В статье: Андрей Тлумак Карпаты (Львов)
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Источник:
fanday

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