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Клуб Второй лиги может подписать экс-защитника Ворсклы U-19

Вторая лига
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Футболист попробует свои силы в другом клубе

Клуб Второй лиги может подписать экс-защитника Ворсклы U-19

Фото: ФК Ворскла

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Защитник Александр Пось близок к переходу в "Полтаву", сообщает Meta-ratings.com.ua.

19-летний футболист в прошлом сезоне провел 24 матча и забил 1 мяч за "Ворсклу" U-19, которую выводил на поле с капитанской повязкой. Также на его счету 14 игр и 1 гол за "Ворсклу" U-21. С лета 2021-го Пось выступал в чемпионате Полтавской области.

"Полтава" занимает 6-е место в группе А Второй лиги. Накануне стало известно, что по соглашению сторон клуб прекратил сотрудничество с вратарем Александром Поповым (2 матча в текущем чемпионате), защитником Романом Зорей (3 игры) и полузащитником Александром Пономаренко (15 матчей).

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В статье: Ворскла U-19 (Полтава) СК Полтава
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Источник:
Meta-Ratings

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