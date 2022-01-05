Клуб Второй лиги может подписать экс-защитника Ворсклы U-19

Защитник Александр Пось близок к переходу в "Полтаву", сообщает Meta-ratings.com.ua.

19-летний футболист в прошлом сезоне провел 24 матча и забил 1 мяч за "Ворсклу" U-19, которую выводил на поле с капитанской повязкой. Также на его счету 14 игр и 1 гол за "Ворсклу" U-21. С лета 2021-го Пось выступал в чемпионате Полтавской области.

"Полтава" занимает 6-е место в группе А Второй лиги. Накануне стало известно, что по соглашению сторон клуб прекратил сотрудничество с вратарем Александром Поповым (2 матча в текущем чемпионате), защитником Романом Зорей (3 игры) и полузащитником Александром Пономаренко (15 матчей).