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Тлумак: Карпати - бескомпромиссная команда, мы всегда играем только на победу
Главный тренер Карпат подвел итоги осенней части сезона
instagram.com/karpaty.lviv
Главный тренер "
— Как оцените первую часть сезона для "Карпат"?
— Руководство, тренерский штаб и футболисты довольны. Карпаты находятся на том месте, на котором хотели быть. У нас 13-матчевая рекордная серия побед, много забитых мячей и мало пропущенных.
— "Карпаты" ‒ единственная команда во Второй лиге, у которой нет ни одной ничьей.
— Мы бескомпромиссная команда, всегда играем только на победу. В начале сезона были неудачи, потому что мы очень быстро собирали команду. Футболистам нужно было понять наши требования, поэтому были некоторые трудности. Но как только команда поняла, что мы от нее хотим, мы начали просто кайфовать от забитых мячей и побед.
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