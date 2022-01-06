  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Вторая лига
  4. Карпаты увеличили уставной капитал клуба до 200 млн гривен
В тренде
Вторая лига
Вторая лига

Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Карпаты увеличили уставной капитал клуба до 200 млн гривен

Вторая лига
(1 голосов)

Серьезная прибавка к бюджету

Карпаты увеличили уставной капитал клуба до 200 млн гривен

fckarpaty.org.ua

Новина українською

Общие сборы участников "Карпат" приняли решение об увеличении уставного капитала за счет дополнительных взносов участников на 150 млн гривен.

Таким образом, на сегодня уставный капитал клуба составляет 200 млн гривен.

Увеличение уставного капитала произошло для исполнения ранее утвержденной программы развития клуба до 2025 года и будет направлено на финансирование операционных расходов в текущем году и завершение строительства современного спортивно-тренировочного центра клуба.

Напомним, что "Карпаты" по итогам осенней части сезона являются лидером своей группы А Второй лиги.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Карпаты (Львов)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...