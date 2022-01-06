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Карпаты увеличили уставной капитал клуба до 200 млн гривен
Серьезная прибавка к бюджету
fckarpaty.org.ua
Общие сборы участников "
Таким образом, на сегодня уставный капитал клуба составляет 200 млн гривен.
Увеличение уставного капитала произошло для исполнения ранее утвержденной программы развития клуба до 2025 года и будет направлено на финансирование операционных расходов в текущем году и завершение строительства современного спортивно-тренировочного центра клуба.
Напомним, что "Карпаты" по итогам осенней части сезона являются лидером своей группы А Второй лиги.
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