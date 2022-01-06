Карпаты увеличили уставной капитал клуба до 200 млн гривен

Общие сборы участников " Карпат " приняли решение об увеличении уставного капитала за счет дополнительных взносов участников на 150 млн гривен.

Таким образом, на сегодня уставный капитал клуба составляет 200 млн гривен.

Увеличение уставного капитала произошло для исполнения ранее утвержденной программы развития клуба до 2025 года и будет направлено на финансирование операционных расходов в текущем году и завершение строительства современного спортивно-тренировочного центра клуба.

Напомним, что "Карпаты" по итогам осенней части сезона являются лидером своей группы А Второй лиги.