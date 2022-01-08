Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Новые стадионы в Виннице и Полтаве, скандал с договорными матчами в Сумах. Как жили клубы Второй лиги в декабре
“Рассказываем, как клубы Второй лиги провели первый месяц зимы”
Фото - МФК Металург
Клубы Второй лиги еще находятся в отпуске, однако в первый месяц зимы уже успели подарить нам немало информации для размышлений. Например, у "Буковины" сменился президент, а "Сумы" снова подозревают в договорных матчах. Вашему вниманию вся самая интересная информация о клубах Второй лиги за декабрь.
ГРУППА "А"
В Виннице будет новый стадион
Мэр Винницы Сергей Моргунов анонсировал строительство нового стадиона в городе. По словам Моргунова, в настоящее время городские власти занимаются поиском земельного участка для новой арены. Напомним, что на данный момент команда играет свои матчи на "Центральном городском стадионе", который находится в плачевном состоянии.
"Диназ" сменил тренера и перешел в коммунальную собственность
Владимир Бондаренко больше не является тренером "Диназа". Контракт был расторгнут по соглашению сторон. Руководство клуба сообщает, что после консультаций было принято решение, что команда нуждается в перезагрузке. Одним из претендентов на должность тренера является Александр Головко.
Напомним, что "Диназ" завершил летне-осеннюю часть сезона на четвертом месте группы А.
Также стало известно, что теперь клуб будет финансироваться из местного бюджета Вышгорода. Такое решение принято на сессии городского совета. Бюджет "Диназа" – 5 миллионов гривен в год.
Трансферные новости "Карпат"
Лидера группы покинули пятеро футболистов. Среди них были игроки, которые играли заметную роль в первой части сезона. Речь идет о защитнике Денисе Притыковском, который в шести матчах забил один мяч и хавбеке Андрее Ермаченко, который отыграл пятнадцать поединков.
Пополнили ряды львовского клуба защитник Иван Цюпа и хавбек Игорь Семенина.
Также стали известны соперники "Карпат" на первом тренировочном сборе, который начнется 20 января. Клуб из Львова сыграет против "Волыни", "Агробизнеса" и "Скалы 1911".
Заяц покинул пост президента "Буковины", ситуация в команде напряженная.
Вадим Заяц возглавлял черновицкий клуб с февраля 2019 года. Бывший президент "Буковины" заявлял, что клуб получил необходимое финансирование, предусмотренное областным бюджетом.
Однако финансовая ситуация в "Буковине" не лучшая. В СМИ сообщалось, что футболисты и тренерский штаб не получали зарплату с октября.
Неприятным сигналом является то, что коллектив покинул один из ведущих игроков Артур Орнат, который с марта отыграл за "Буковину" 29 матчей во всех турнирах и забил четыре гола.
"ЛНЗ" усилился опытными хавбеками
Экс-полузащитник "Александрии" Максим Каленчук пополнил ряды третьей команды Группы А. Последним клубом опытного хавбека был "Витебск". Новичком коллектива из Черкасс также стал 31-летний полузащитник Илья Коваленко, который в первой части сезона играл за "Ингулец".
Клуб объявил о пролонгации контрактов с полузащитником Денисом Долинским и защитником Александром Насоновым.
Хавбек Александр Снежко в зимнее межсезонье покинул "ЛНЗ".
Масштабная кадровая чистка в "Левом Береге"
Пятеро игроков покинули второлиговой "Левый Берег". Среди них есть исполнители, игравшие ведущую роль в первой части сезона. Речь идет о Викторе Берко (13 матчей, двух мячах) и Александре Гуськове (11 поединков, два результативных удара).
"Разгрузка" зарплатной ведомости "Днепра"
Тренерский штаб черкасского "Днепра" во главе с Тарасом Ильницким, а также все футболисты команды написали заявления об уходе.
Сообщается, что о расформировании клуба речи не идет - руководство "Днепра" хочет "разгрузить" зарплатную ведомость. Тем игрокам, которым не удастся трудоустроиться в других клубах, предложат вернуться в "Днепр".
ГРУППА "Б"
Эксперт каналов "Футбол" будет отвечать за стратегию развития "Металлурга"
МФК "Металлург" представил новое руководство клуба. Известный спортивный журналист и функционер Михаил Метревели будет отвечать за стратегию развития и координировать спортивную деятельность клуба. До сих пор Метревелли работал экспертом на телеканалах "Футбол".
Напомним, что на зимнюю паузу "Металлург" ушел лидером группы "Б".
"Сумы" снова в эпицентре скандала
Последняя команда группы "Б" подозревается в участии в договорных матчах. Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ подозревает ФК "Сумы" в проведении договорных матчей. Вскоре КДК обнародует результаты расследования. В настоящее время идет сбор материалов встреч, которые ФК "Сумы" провели в текущем розыгрыше чемпионата. Есть подозрение в игре на спортивном тотализаторе. Напомним, что клуб уже лишался профессионального статуса в 2019 году именно за участие в договорных матчах, однако это был проект ПФК "Сумы", который не стоит путать с нынешним.
Трансферные новости из расположения "Энергии"
Тринадцатая команда Группы Б усилилась тремя хавбеками. Ряды "Энергии" пополнили полузащитники Владислав Жавко и Виктор Окатый из "Николаева", а также Максим Крутин из "Кристалла". Сообщается, что коллектив из Новой Каховки планирует подписать еще минимум четырех игроков на разные позиции.
"Перемога" подписала экс-игроков клуба УПЛ
Третья команда группы "Б" подписала Роберта Гегедоша и Дмитрия Немчанинова, которые в первой части сезона играли в УПЛ за "Верес". В нынешнем сезоне Роберт забил один мяч в 14 матчах. Дмитрий за 19 поединков успел отличиться одним результативным ударом.
Также ряды "Перемогы" пополнил вингер "ВПК-Агро" Иван Будняк.
Легенды "Балкан" завершили карьеру
Завершили футбольную карьеру легендарные игроки второлиговых "Балкан" Демьян Пенов и Владимир Гаврилюк. Оба футболиста выступали за "зорянцев" с момента основания еще на любительском уровне. "Балканы" являлись единственной профессиональной командой в карьере игроков.
Также коллектив оставил лучший бомбардир в первой части сезона Владимир Приемов. Опытный нападающий забил одинадцать мячей.
Трансферные новости из расположения "Полтавы" и строительство нового стадиона
Шестую команду группы "Б" в первый зимний месяц покинули три игрока. Следует отметить потерю хавбека Александра Пономаренко, который в нынешнем сезоне успел отыграть 15 матчей.
Стало известно о двух спаррингах "Полтавы": 30 января против "Горняка-Спорт" и пятого февраля с "Альянсом".
Президент СК "Полтава" Сергей Иващенко рассказал, что намерен построить для команды новый стадион. Подготовительные работы уже начались. Планируется, что в 2023 г. на новой арене можно будет проводить матчи любого уровня.
"Виктория" на грани исчезновения
Как сообщалось, "Виктория" и "Альянс" объединились в один клуб. По всей вероятности, десятая команда группы "Б" Второй лиги по итогам летне-осенней части сезона прекратит свое существование. Возможно, это даже произойдет перед второй частью сезона. Пока никакой информации от клуба на этот счет не поступало.
Популярное сейчас
- Альянс объединится с клубом Второй лиги, перестройка в Полесье. Чем жила Первая лига в декабре
- Александрия подпишет семь новых игроков зимой
- Пике обнародовал свою зарплату в Барселоне. Она в 6 раз меньше, чем говорилось в утечках
- Карпаты увеличили уставной капитал клуба до 200 млн гривен
- Красотка дня. Девушка форварда Шахтера демонстрирует роскошную фигуру на Мальдивах. ФОТО
- Красотка дня. Прелестная девушка футболиста Динамо эффектно отдыхает в Дубаи. ФОТО