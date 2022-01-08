Новые стадионы в Виннице и Полтаве, скандал с договорными матчами в Сумах. Как жили клубы Второй лиги в декабре

Клубы Второй лиги еще находятся в отпуске, однако в первый месяц зимы уже успели подарить нам немало информации для размышлений. Например, у "Буковины" сменился президент, а "Сумы" снова подозревают в договорных матчах. Вашему вниманию вся самая интересная информация о клубах Второй лиги за декабрь.

ГРУППА "А"

В Виннице будет новый стадион

Мэр Винницы Сергей Моргунов анонсировал строительство нового стадиона в городе. По словам Моргунова, в настоящее время городские власти занимаются поиском земельного участка для новой арены. Напомним, что на данный момент команда играет свои матчи на "Центральном городском стадионе", который находится в плачевном состоянии.

"Диназ" сменил тренера и перешел в коммунальную собственность

Владимир Бондаренко больше не является тренером "Диназа". Контракт был расторгнут по соглашению сторон. Руководство клуба сообщает, что после консультаций было принято решение, что команда нуждается в перезагрузке. Одним из претендентов на должность тренера является Александр Головко.

Напомним, что "Диназ" завершил летне-осеннюю часть сезона на четвертом месте группы А.

Также стало известно, что теперь клуб будет финансироваться из местного бюджета Вышгорода. Такое решение принято на сессии городского совета. Бюджет "Диназа" – 5 миллионов гривен в год.

Трансферные новости "Карпат"

Лидера группы покинули пятеро футболистов. Среди них были игроки, которые играли заметную роль в первой части сезона. Речь идет о защитнике Денисе Притыковском, который в шести матчах забил один мяч и хавбеке Андрее Ермаченко, который отыграл пятнадцать поединков.

Пополнили ряды львовского клуба защитник Иван Цюпа и хавбек Игорь Семенина.

Также стали известны соперники "Карпат" на первом тренировочном сборе, который начнется 20 января. Клуб из Львова сыграет против "Волыни", "Агробизнеса" и "Скалы 1911".

Заяц покинул пост президента "Буковины", ситуация в команде напряженная.

Вадим Заяц возглавлял черновицкий клуб с февраля 2019 года. Бывший президент "Буковины" заявлял, что клуб получил необходимое финансирование, предусмотренное областным бюджетом.

Однако финансовая ситуация в "Буковине" не лучшая. В СМИ сообщалось, что футболисты и тренерский штаб не получали зарплату с октября.

Неприятным сигналом является то, что коллектив покинул один из ведущих игроков Артур Орнат, который с марта отыграл за "Буковину" 29 матчей во всех турнирах и забил четыре гола.

"ЛНЗ" усилился опытными хавбеками

Экс-полузащитник "Александрии" Максим Каленчук пополнил ряды третьей команды Группы А. Последним клубом опытного хавбека был "Витебск". Новичком коллектива из Черкасс также стал 31-летний полузащитник Илья Коваленко, который в первой части сезона играл за "Ингулец".

Клуб объявил о пролонгации контрактов с полузащитником Денисом Долинским и защитником Александром Насоновым.

Хавбек Александр Снежко в зимнее межсезонье покинул "ЛНЗ".

Масштабная кадровая чистка в "Левом Береге"

Пятеро игроков покинули второлиговой "Левый Берег". Среди них есть исполнители, игравшие ведущую роль в первой части сезона. Речь идет о Викторе Берко (13 матчей, двух мячах) и Александре Гуськове (11 поединков, два результативных удара).

"Разгрузка" зарплатной ведомости "Днепра"

Тренерский штаб черкасского "Днепра" во главе с Тарасом Ильницким, а также все футболисты команды написали заявления об уходе.

Сообщается, что о расформировании клуба речи не идет - руководство "Днепра" хочет "разгрузить" зарплатную ведомость. Тем игрокам, которым не удастся трудоустроиться в других клубах, предложат вернуться в "Днепр".

ГРУППА "Б"

Эксперт каналов "Футбол" будет отвечать за стратегию развития "Металлурга"

МФК "Металлург" представил новое руководство клуба. Известный спортивный журналист и функционер Михаил Метревели будет отвечать за стратегию развития и координировать спортивную деятельность клуба. До сих пор Метревелли работал экспертом на телеканалах "Футбол".

Напомним, что на зимнюю паузу "Металлург" ушел лидером группы "Б".

"Сумы" снова в эпицентре скандала

Последняя команда группы "Б" подозревается в участии в договорных матчах. Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ подозревает ФК "Сумы" в проведении договорных матчей. Вскоре КДК обнародует результаты расследования. В настоящее время идет сбор материалов встреч, которые ФК "Сумы" провели в текущем розыгрыше чемпионата. Есть подозрение в игре на спортивном тотализаторе. Напомним, что клуб уже лишался профессионального статуса в 2019 году именно за участие в договорных матчах, однако это был проект ПФК "Сумы", который не стоит путать с нынешним.

Трансферные новости из расположения "Энергии"

Тринадцатая команда Группы Б усилилась тремя хавбеками. Ряды "Энергии" пополнили полузащитники Владислав Жавко и Виктор Окатый из "Николаева", а также Максим Крутин из "Кристалла". Сообщается, что коллектив из Новой Каховки планирует подписать еще минимум четырех игроков на разные позиции.

"Перемога" подписала экс-игроков клуба УПЛ

Третья команда группы "Б" подписала Роберта Гегедоша и Дмитрия Немчанинова, которые в первой части сезона играли в УПЛ за "Верес". В нынешнем сезоне Роберт забил один мяч в 14 матчах. Дмитрий за 19 поединков успел отличиться одним результативным ударом.

Также ряды "Перемогы" пополнил вингер "ВПК-Агро" Иван Будняк.

Легенды "Балкан" завершили карьеру

Завершили футбольную карьеру легендарные игроки второлиговых "Балкан" Демьян Пенов и Владимир Гаврилюк. Оба футболиста выступали за "зорянцев" с момента основания еще на любительском уровне. "Балканы" являлись единственной профессиональной командой в карьере игроков.

Также коллектив оставил лучший бомбардир в первой части сезона Владимир Приемов. Опытный нападающий забил одинадцать мячей.

Трансферные новости из расположения "Полтавы" и строительство нового стадиона

Шестую команду группы "Б" в первый зимний месяц покинули три игрока. Следует отметить потерю хавбека Александра Пономаренко, который в нынешнем сезоне успел отыграть 15 матчей.

Стало известно о двух спаррингах "Полтавы": 30 января против "Горняка-Спорт" и пятого февраля с "Альянсом".

Президент СК "Полтава" Сергей Иващенко рассказал, что намерен построить для команды новый стадион. Подготовительные работы уже начались. Планируется, что в 2023 г. на новой арене можно будет проводить матчи любого уровня.

"Виктория" на грани исчезновения

Как сообщалось, "Виктория" и "Альянс" объединились в один клуб. По всей вероятности, десятая команда группы "Б" Второй лиги по итогам летне-осенней части сезона прекратит свое существование. Возможно, это даже произойдет перед второй частью сезона. Пока никакой информации от клуба на этот счет не поступало.