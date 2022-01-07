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Сумы прекратили сотрудничество с шестью игроками
Аутсайдер Второй лиги проводит чистку рядов
instagram.com/sumy_fc
Второлиговские "
Команду покинули Ян Ковалевский, Богдан Колесник, Артем Фастов, Андрей Глоба, Виталий Сильченко и Вячеслав Клочно.
Контракты расторгнуты по взаимному согласию сторон.
Напомним, что по итогам осенней части сезона "Сумы" идут на последнем месте в группе Б во Второй лиге (5 очков после 17 матчей).
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Источник:ФК Сумы
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