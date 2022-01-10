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ЛНЗ официально прекратил сотрудничество с хавбеком

Вторая лига
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Он играл за черкасскую команду с апреля 2021 года

ЛНЗ официально прекратил сотрудничество с хавбеком

Фото: ФК ЛНЗ

Новина українською

"ЛНЗ" официально объявил об уходе полузащитника Ивана Бобко.

Стороны приняли решение расторгнуть контракт по обоюдному согласию.

31-летний футболист присоединился к "ЛНЗ" в апреле 2021 года. Во Второй лиге за черкасскую команду Бобко сыграл 1017 минут и отметился 5 голами.

Напомним, Иван – воспитанник одесского "Черноморца", где и начал профессиональную карьеру в 2007 году. Также успел поиграть за харьковский "Металлист", венгерский "Дебрецен", шведскую "АФК Эскильстуну", казахский "Окжетпес", грузинский "Торпедо" и молдавский "Сфынтул Георге".

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В статье: Иван Бобко ЛНЗ (Черкассы)
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Источник:
ФК ЛНЗ

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