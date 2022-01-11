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Таврия хочет построить стадион уровня УПЛ за счет госбюджета

Вторая лига
(1 голосов)

В настоящее время разрабатывается проект футбольного поля

Таврия хочет построить стадион уровня УПЛ за счет госбюджета

Скриншот: перший регіональний (Херсон)

Новина українською

Вице-президент ФК "Таврия" Даниил Репилевский рассказал о перспективах инфраструктуры в Новой Каховке.

"Мы делаем проект для строительства футбольного стадиона в Новой Каховке. Сооружение будет соответствовать уровню Премьер-Лиги. Сможем проводить игры, ведь футбол – это шоу! Люди приходят эмоционально отдохнуть и насладиться футболом.

Надеемся, что с помощью депутатского корпуса Верховной Рады сможем реализовать проект за счет средств госбюджета. Проект уже есть: сейчас идут согласительные моменты, ведь хочется сделать все раз и навсегда, чтобы стадион остался моим внукам. Премьер-лига в Новой Каховке – это классно, мы к этому стремимся! В Марьяновке в прошлом году играл клуб УПЛ "Александрия" – свободного места не было", - заявил Репилевский.

Напомним, что клуб базируется в Херсонской области и проводит свои домашние матчи на стадионе "Марьяновский" в селе Марьяновка Каховского района. Осеннюю часть сезона ФК "Таврия" завершил на 5-м месте в группе Б Второй лиги, имея в своем активе 33 очка.

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В статье: Таврия (Симферополь) Даниил Репилевский
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Комментарии (2)
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Ракицкий (Питер)
11.01.2022 в 11:57
Очередной отмыв денег)))Ну какая Таврия Новая Каховка.Назовите новую команду.Это бред Заря Луганск,Донецк,Крым.Там уже наши команды играть не будут.
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Dimoncho (Kharkiv)
11.01.2022 в 11:37
лучше б держбюджет выделял деньги на стадион в областном центре, там хоть больше людей будет ходить
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