Таврия хочет построить стадион уровня УПЛ за счет госбюджета

Вице-президент ФК "Таврия" Даниил Репилевский рассказал о перспективах инфраструктуры в Новой Каховке.

"Мы делаем проект для строительства футбольного стадиона в Новой Каховке. Сооружение будет соответствовать уровню Премьер-Лиги. Сможем проводить игры, ведь футбол – это шоу! Люди приходят эмоционально отдохнуть и насладиться футболом.

Надеемся, что с помощью депутатского корпуса Верховной Рады сможем реализовать проект за счет средств госбюджета. Проект уже есть: сейчас идут согласительные моменты, ведь хочется сделать все раз и навсегда, чтобы стадион остался моим внукам. Премьер-лига в Новой Каховке – это классно, мы к этому стремимся! В Марьяновке в прошлом году играл клуб УПЛ "Александрия" – свободного места не было", - заявил Репилевский.