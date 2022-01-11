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СМИ назвали главного кандидата на должность тренера винницкой Нивы
Ранее он работал в тренерском штабе "Зари" и "Руха"
Фото: ФК Рух
В зимнее межсезонье представитель чемпионата Украины Второй лиги — винницкая "Нива" — может назначить нового главного тренера.
Как сообщает Meta-ratings.com.ua, одним из приоритетных кандидатов на эту должность является экс-главный тренер "ВПК-Агро" Александр Грицай, который до этого входил в тренерский штаб львовского "Руха" и луганской "Зари".
Что касается "Нивы", то после отставки Владимира Цыткина в ноябре прошлого года исполняющим обязанности главного тренера команды был Валентин Вишталюк.
Напомним, что в турнирной таблице группы А Второй лиги "Нива" занимает восьмое место.
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