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СМИ назвали главного кандидата на должность тренера винницкой Нивы

Вторая лига
(1 голосов)

Ранее он работал в тренерском штабе "Зари" и "Руха"

СМИ назвали главного кандидата на должность тренера винницкой Нивы

Фото: ФК Рух

Новина українською

В зимнее межсезонье представитель чемпионата Украины Второй лиги — винницкая "Нива" — может назначить нового главного тренера.

Как сообщает Meta-ratings.com.ua, одним из приоритетных кандидатов на эту должность является экс-главный тренер "ВПК-Агро" Александр Грицай, который до этого входил в тренерский штаб львовского "Руха" и луганской "Зари".

Что касается "Нивы", то после отставки Владимира Цыткина в ноябре прошлого года исполняющим обязанности главного тренера команды был Валентин Вишталюк.

Напомним, что в турнирной таблице группы А Второй лиги "Нива" занимает восьмое место.

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В статье: Александр Грицай Нива (Винница)
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Источник:
Meta-Ratings

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Комментарии (2)
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Niva Vinnitsa
11.01.2022 в 13:57
Бабосіки треба на команду, тоді можна цілі ставити;)
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Dr. House (Поділля)
11.01.2022 в 14:04
Стадіон спочатку потрібен.
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