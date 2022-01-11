СМИ назвали главного кандидата на должность тренера винницкой Нивы

В зимнее межсезонье представитель чемпионата Украины Второй лиги — винницкая "Нива" — может назначить нового главного тренера.

Как сообщает Meta-ratings.com.ua, одним из приоритетных кандидатов на эту должность является экс-главный тренер "ВПК-Агро" Александр Грицай, который до этого входил в тренерский штаб львовского "Руха" и луганской "Зари".

Что касается "Нивы", то после отставки Владимира Цыткина в ноябре прошлого года исполняющим обязанности главного тренера команды был Валентин Вишталюк.

Напомним, что в турнирной таблице группы А Второй лиги "Нива" занимает восьмое место.