Перемога собирает экс-игроков Вереса. К команде присоединился хавбек

Экс-полузащитник "Вереса" Виталий Тимофеенко нашел новую команду. 29-летний хавбек подписал контракт с "Перемогой", сообщает пресс-служба днепровского клуба.

Детали сделки с игроком не разглашаются.

Тимофеенко покинул "Верес" в конце прошлого года. Контракт разорвали по согласию сторон. Впервые в лагерь ровенского клуба полузащитник присоединился летом 2019 года. За это время он отыграл 46 матчей, в которых забил два мяча и выполнил 5 результативных передач.

Виталий - воспитанник донецкого "Металлурга". Ранее он выступал за алчевскую "Сталь", "Горняк-Спорт", "Авангард" и "Черкащину".

Напомним, ранее клуб Второй лиги подписал двух бывших игроков "Вереса" - Роберта Гегедоша и Дмитрия Немчанинова.