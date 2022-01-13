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Перемога собирает экс-игроков Вереса. К команде присоединился хавбек

Вторая лига
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Клуб Второй лиги работает над усилением состава в межсезонье

Перемога собирает экс-игроков Вереса. К команде присоединился хавбек

Фото: nkveres.club

Новина українською

Экс-полузащитник "Вереса" Виталий Тимофеенко нашел новую команду. 29-летний хавбек подписал контракт с "Перемогой", сообщает пресс-служба днепровского клуба.

Детали сделки с игроком не разглашаются.

Тимофеенко покинул "Верес" в конце прошлого года. Контракт разорвали по согласию сторон. Впервые в лагерь ровенского клуба полузащитник присоединился летом 2019 года. За это время он отыграл 46 матчей, в которых забил два мяча и выполнил 5 результативных передач.

Виталий - воспитанник донецкого "Металлурга". Ранее он выступал за алчевскую "Сталь", "Горняк-Спорт", "Авангард" и "Черкащину".

Напомним, ранее клуб Второй лиги подписал двух бывших игроков "Вереса" - Роберта Гегедоша и Дмитрия Немчанинова.

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В статье: Виталий Тимофеенко Перемога (Днепр)
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Источник:
ФК Перемога

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