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Карпаты подписали украинца, который играл в чемпионате Эстонии - СМИ

Вторая лига
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Официально о переходе будет объявлено в начале февраля

Карпаты подписали украинца, который играл в чемпионате Эстонии - СМИ

Фото: ФК Нымме Калью

Новина українською

"Карпаты" из Второй лиги имеют договоренность о переходе украинского защитника Андрея Марковича, сообщает Meta-ratings.com.ua.

26-летний футболист присоединится ко львовскому клубу 1 февраля. Предыдущим его клубом был "Нымме Калью" из Эстонии. Добавим, что у Марковича уже есть опыт выступлений за "Карпаты" (2013-2017 годы). Также в карьере защитника были белорусский "Нафтан" и львовский "Рух".

Отмечается, что на турецком этапе подготовки футболисты "Карпат" померяются силами с двумя украинскими командами - "Альянсом" и "Мариуполем".

Напомним, что "Карпаты" уверенно лидируют в группе А Второй лиги, набрав 48 очков.

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В статье: Андрей Маркович Карпаты (Львов)
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Источник:
Meta-Ratings

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