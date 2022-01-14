Карпаты подписали украинца, который играл в чемпионате Эстонии - СМИ

"Карпаты" из Второй лиги имеют договоренность о переходе украинского защитника Андрея Марковича, сообщает Meta-ratings.com.ua.

26-летний футболист присоединится ко львовскому клубу 1 февраля. Предыдущим его клубом был "Нымме Калью" из Эстонии. Добавим, что у Марковича уже есть опыт выступлений за "Карпаты" (2013-2017 годы). Также в карьере защитника были белорусский "Нафтан" и львовский "Рух".

Отмечается, что на турецком этапе подготовки футболисты "Карпат" померяются силами с двумя украинскими командами - "Альянсом" и "Мариуполем".

Напомним, что "Карпаты" уверенно лидируют в группе А Второй лиги, набрав 48 очков.