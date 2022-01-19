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Воспитанник Барселоны досрочно покинул Буковину

Вторая лига
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Арман Кен Элла покинул второлиговский клуб

Воспитанник Барселоны досрочно покинул Буковину

bukfc.com

Новина українською

Камерунский полузащитник Арман Кен Элла досрочно завершил сотрудничество с "Буковиной". Стороны договорились о расторжении контракта, который должен был действовать до середины июля этого года.

28-летний Элла перешел в "Буковину" минувшим летом из польской "Сандецьи". Его статистика в черновицком клубе: 15 матчей и 1 гол в чемпионате Второй лиги плюс 2 игры в Кубке Украины.

Ранее выпускник академии "Барселоны" выступал, среди прочего, за львовские "Карпаты" и "Ингулец". В составе петровского клуба Элла был финалистом Кубка страны 2018/2019.

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В статье: Буковина (Черновцы)
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