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Воспитанник Барселоны досрочно покинул Буковину
Арман Кен Элла покинул второлиговский клуб
bukfc.com
Камерунский полузащитник Арман Кен Элла досрочно завершил сотрудничество с "Буковиной". Стороны договорились о расторжении контракта, который должен был действовать до середины июля этого года.
28-летний Элла перешел в "
Ранее выпускник академии "Барселоны" выступал, среди прочего, за львовские "Карпаты" и "Ингулец". В составе петровского клуба Элла был финалистом Кубка страны 2018/2019.
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