Воспитанник Барселоны досрочно покинул Буковину

Камерунский полузащитник Арман Кен Элла досрочно завершил сотрудничество с "Буковиной". Стороны договорились о расторжении контракта, который должен был действовать до середины июля этого года.

28-летний Элла перешел в " Буковину " минувшим летом из польской "Сандецьи". Его статистика в черновицком клубе: 15 матчей и 1 гол в чемпионате Второй лиги плюс 2 игры в Кубке Украины.

Ранее выпускник академии "Барселоны" выступал, среди прочего, за львовские "Карпаты" и "Ингулец". В составе петровского клуба Элла был финалистом Кубка страны 2018/2019.