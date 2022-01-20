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Вратарь Металлиста продолжит карьеру в клубе Второй лиги
Голкипер будет арендован днепровской "Перемогой"
Фото: fc-metalist.com
Вратарь "Металлиста" Артур Денчук в зимнее трансферное окно сменит прописку, сообщает Meta-ratings.com.ua.
29-летний голкипер будет арендован днепровской "Перемогой". Соглашение с Денчуком будет подписано до конца текущего сезона.
Ранее вратарь выступал за "Сумы", "Гелиос" и "Краматорск". Денчук в заявку на матчи текущего чемпионата не попадал, проведя за "Металлист" 1 поединок в Кубке страны.
На зимний перерыв "Перемога" ушла на третьем месте турнирной таблицы группы Б Второй лиги.
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