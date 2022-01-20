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Вратарь Металлиста продолжит карьеру в клубе Второй лиги

Вторая лига
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Голкипер будет арендован днепровской "Перемогой"

Вратарь Металлиста продолжит карьеру в клубе Второй лиги

Фото: fc-metalist.com

Новина українською

Вратарь "Металлиста" Артур Денчук в зимнее трансферное окно сменит прописку, сообщает Meta-ratings.com.ua.

29-летний голкипер будет арендован днепровской "Перемогой". Соглашение с Денчуком будет подписано до конца текущего сезона.

Ранее вратарь выступал за "Сумы", "Гелиос" и "Краматорск". Денчук в заявку на матчи текущего чемпионата не попадал, проведя за "Металлист" 1 поединок в Кубке страны.

На зимний перерыв "Перемога" ушла на третьем месте турнирной таблицы группы Б Второй лиги.

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В статье: Артур Денчук Металлист (Харьков) Перемога (Днепр)
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Источник:
Meta-Ratings

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