Вратарь Металлиста продолжит карьеру в клубе Второй лиги

Вратарь "Металлиста" Артур Денчук в зимнее трансферное окно сменит прописку, сообщает Meta-ratings.com.ua.

29-летний голкипер будет арендован днепровской "Перемогой". Соглашение с Денчуком будет подписано до конца текущего сезона.

Ранее вратарь выступал за "Сумы", "Гелиос" и "Краматорск". Денчук в заявку на матчи текущего чемпионата не попадал, проведя за "Металлист" 1 поединок в Кубке страны.

На зимний перерыв "Перемога" ушла на третьем месте турнирной таблицы группы Б Второй лиги.