Вторая лига
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Приемов перешел в Таврию
Ветеран будет помогать крымскому клубу
tavriya.com.ua
"
Условия соглашения с игроком крымский клуб не сообщает.
Предыдущим клубом хавбека были "Балканы". В текущем сезоне Второй лиги хавбек забил 11 голов в 17 матчах.
Также футболист в Украине известен по своим выступлениям за "Черноморец", "Кривбасс", "Шахтер", "Металлург", "Александрию".
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Источник:Официальный сайт Таврии
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