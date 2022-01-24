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Приемов перешел в Таврию

Вторая лига
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Ветеран будет помогать крымскому клубу

Приемов перешел в Таврию

tavriya.com.ua

Новина українською

"Таврия" объявила о подписании контракта с 36-летним хавбеком Владимиром Приемовым.

Условия соглашения с игроком крымский клуб не сообщает.

Предыдущим клубом хавбека были "Балканы". В текущем сезоне Второй лиги хавбек забил 11 голов в 17 матчах.

Также футболист в Украине известен по своим выступлениям за "Черноморец", "Кривбасс", "Шахтер", "Металлург", "Александрию".

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В статье: Владимир Приемов Таврия (Симферополь)
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