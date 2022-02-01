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Таврия официально объявила о назначении нового главного тренера
Ранее работал с другим коллективом из Второй лиги
Фото: ФК Таврия
Владимир Бондаренко возглавил "Таврию". Об этом передает официальный сайт команды.
Детали сделки с 40-летним наставником не разглашаются. Ранее Бондаренко возглавлял "Диназ", а во время игровой карьеры выступал за многие украинские клубы: "Арсенал", "Черноморец", "Александрия", "Оболонь".
"Таврия" занимает пятое место во Второй лиге. В первой части сезона с ними работал Юрий Чумак.
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Источник:ФК "Таврия"
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