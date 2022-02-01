Таврия официально объявила о назначении нового главного тренера

Владимир Бондаренко возглавил "Таврию". Об этом передает официальный сайт команды.

Детали сделки с 40-летним наставником не разглашаются. Ранее Бондаренко возглавлял "Диназ", а во время игровой карьеры выступал за многие украинские клубы: "Арсенал", "Черноморец", "Александрия", "Оболонь".

"Таврия" занимает пятое место во Второй лиге. В первой части сезона с ними работал Юрий Чумак.