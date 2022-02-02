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Клуб Второй лиги Украины подписал бывшего нападающего Александрии
Солидное усиление
ФК Александрия
Украинский нападающий Андрей Новиков стал игроком команды "ЛНЗ". Детали трудового договора между форвардом и руководством клуба из Второй лиги не разглашаются, о сделке пресс-служба черкасского "ЛНЗ" сообщила в Instagram.
Отметим, что ранее Новиков играл за "Александрию", 22-летний Андрей забил 1 гол в 13 матчах за коллектив из УПЛ. Также он ранее защищал цвета вторых команд "Волыни" и "Зари".
Новиков – правша, его рост – 184 см, а вес – 79 кг. Он родом из пгт. Маньковка (Черкасская область).
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