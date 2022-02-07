Ниву возглавил экс-тренер Миная, увеличение бюджета запорожского Металлурга. Как жили клубы Второй лиги в январе

Клубы Второй лиги уже вышли из отпуска и начали подготовку к возобновлению чемпионата. В первый месяц 2022 года было много интересных новостей, которые вы могли пропустить. Например, "Ниву" возглавил экс-тренер "Миная", а "Карпатам" и "Металлургу" увеличили финансирование. Вашему вниманию вся самая интересная информация о клубах Второй лиги за январь

ГРУППА А

"Нива" Винница

Главной новостью из расположения винницкого клуба является назначение Игоря Леонова на должность тренера. Напомним, что предыдущим клубом Леонова был "Минай". Ассистентом тренера будет Михаил Старостяк. Тренером вратарей остался Олег Остапенко, тренером по общефизической подготовке – Елена Колос.

Команда начала первый в 2022 году учебно-тренировочный сбор 21 января. Он пройдет десять дней на современном стадионе Винницкого педколледжа. В общей сложности таких сборов перед сезоном запланировано провести три, причем завершающий – в Турции.

Что касается новичков, то пока никакой официальной информации не поступало.

"Рубикон"

Стало известно, что клуб может получить новых инвесторов. На данный момент речь о прекращении выступлений команды во Второй лиге не идет. В случае, если переговоры пойдут успешно, "Рубикон" приступит к новому этапу подготовки к сезону.

В январе команда сыграла на Мемориале Макарова, но выступила неудачно. "Рубикон" выиграл у "Локомотива" (3:1), сыграл вничью с АФСК "Киев" (0:0) и проиграл "Штурму" (1:2).

СК "Чайка"

Очень продуктивно начал 2022 коллектив из Петропавловская-Борщаговка. Команда впервые в своей истории победила на Мемориале Макарова. На групповом турнире "Чайка" в трех матчах праздновала две победы, а в финале одолела "Дружбу" (Мировка) – 1:0. Единственный мяч на 27-й минуте забил Дмитрий Пуди. Лучшим игроком турнира был признан капитан "Чайки" Андрей Бартошук.

"Чернигов"

"Чернигов" объявил об уходе двоих футболистов. По обоюдному согласию сторон прекратили сотрудничество с защитником Игорем Самойленко и форвардом Богданом Лазаренко. Команда уже успела сыграть один контрольный матч, в котором обыграла "Десну" (1:0). Отметим, что в составе представителя УПЛ играли молодые футболисты.

"Буковина"

Один из лидеров "Буковины" Василий Гакман покинул команду. Контракт 21-летнего футболиста разорвано по соглашению сторон.

В текущем сезоне он провел за "желто-черных"17 матчей. Василий дебютировал за команду 9 июля 2017 года. С тех пор сыграл за "Буковину" 67 игр и стал капитаном команды.

Также коллектив покинул камерунский хавбек Кен Элла, успевший сыграть 17 матчей. В общей сложности, на данный момент "Буковина" рассталась с шестью игроками.

"Мункач"

Коллектив из Мукачево вышел из отпуска 24 января. Подопечные Виталия Шумского уже успели сыграть дебютный спарринг против "Ужгорода". Игра завершилась нулевой ничьей.

Известно, что 17-летний нападающий "Мункача" Александр Пищур находится на просмотре в венгерской "Академии Пушкаша". В этом сезоне юный футболист сыграл семь матчей во Второй лиге и забил один гол.

"Диназ"

Команда вышла из отпуска и приступила к подготовке к весенней части сезона. Официально новый наставник будет представлен в ближайшие дни после урегулирования всех юридических нюансов. Главным кандидатом является экс-наставник молодежной сборной Александр Головко.

Во время зимнего перерыва в "Диназе" новым директором клуба назначен Сергей Старенький, на которого ложится полная ответственность за управление КП "Диназ". Впрочем, воспитанник вышгородского футбола еще не собирается окончательно вешать бутсы на гвоздь, поэтому вполне вероятно, что он выйдет еще на поле в матчах чемпионата.

Зимой из "Диназа" ушли нападающий Сергей Майборода и полузащитник Юрий Малей. В "Левый берег" перебрался защитник Максим Банасевич, также клуб заинтересован в услугах хавбека Артема Бафталовского. Нападающий Александр Апанчук перешел в "Агробизнес".

"ЛНЗ"

Черкасский клуб подписал бывшего вратаря "Оболони" и "Николаева" Дмитрия Фастова.

24-летний голкипер перебрался в "ЛНЗ" на правах свободного агента после ухода из "Николаева", где он провел первую часть этого сезона.

Фастов стал третьим зимним новичком "ЛНЗ". Ранее второголговый клуб подписал полузащитников Максима Каленчука и Илью Коваленко.

Что касается потерь, то клуб покинули Иван Бобко и Александр Снежко.

"ЛНЗ" начал тренировочный процесс еще 15 января и уже успел провести спарринг против любительского коллектива "Феникс". Игра завершилась разгромной победой представителя Второй лиги – 4:0.

"Левый Берег"

Подопечные Анатолия Бузника приняли участие в Мемориале Олега Макарова и остановилась в шаге от финала. "Левый Берег" уступил "Чайке" – 0:2.

Вторая команда по итогам осенней части сезона продолжает подготовку на собственной базе, а второй учебно-тренировочный сбор проведет в Турции.

Известно, что "Левый Берег" покинули Владимир Коваль и Дмитрий Рожко. Оба стали игроками команды в июле прошлого года. За это время Владимир Коваль сыграл в 14 матчах Второй лиги и забил шесть голов. Дмитрий Рожко принял участие в четырех матчах.

"Карпаты"

Общее собрание участников общества "Футбольный клуб "Карпаты" приняло решение об увеличении уставного капитала за счет дополнительных взносов участников на общую сумму 150 млн гривен, информирует официальный сайт "зелено-белых". Таким образом, на сегодняшний день уставный капитал общества составляет 200 млн гривен.

Клуб заключил контракты с опытными футболистами. Игроками "Карпат" стали два футболиста, выступавших в Первой лиге чемпионата Украины – Игорь Семенина и Иван Цюпа. Также из Эстонии в Украину вернулся воспитанник львовского футбола Андрей Маркович.

ГРУППА Б

"Сумы"

Основной новостью из расположения "Сум" стало назначение нового главного тренера. Команду возглавил Евгений Яровенко, которыл ранее работал с "Перемогой" и "Никополем". Помогает 58-летнему специалисту Владимир Горелый.

Клуб объявил о прекращении сотрудничества с шестью футболистами. Стороны разорвали соглашения по соглашению сторон.

"Кристалл"

В первой половине января херсонский клуб приступил к подготовке к весенней части сезона. Тренируется "Кристалл" в том же составе, что и осенью — в распоряжении клуба остались все игроки, кроме вингера Ивана Гливого, который продолжит выступления в любительской команде "Хлебороб" (село Нижние Торгаи).

Подопечные Юрия Кулиша уже успели сыграть четыре контрольных матча. "Кристалл" победил "Энергию" – 3:2, сыграл вничью с "Хлеборобом" – 2:2, уступил "ВАСТу" – 0:1 и "Таврии" - 0:3.

Виктор Мартян вернулся в херсонский клуб. Этот игрок не требует особого представления, ведь это уже третий приход Виктора в "Кристалл".

Первую часть сезона новичок провел в черкасском "Днепре", в составе которого успел забить пять мячей.

"Виктория"

Владимир Романенко будет готовить команду к ближайшим выступлениям во Второй лиге в статусе исполняющего обязанности главного тренера. Напомним, что осенью "Викторию" тренировал Анатолий Бессмертный, но он возглавил "Альянс".

Что касается трансферных новостей, то "Викторию" зимой уже покинули 16 футболистов.

Как сообщил новый владелец "Альянса" Сергей Бондаренко, на сезон 22/23 будет подана одна заявка. "Альянс" будет переименован в "Викторию". Соответственно, это будет "Альянс", если удастся выйти в УПЛ. Или это будет в Первой лиге. И "Виктория" будет играть во Второй лиге. Соответственно, первая команда "Виктории" и вторая.

СК "Полтава"

Сразу после новогодних праздников СК "Полтава" вернулся к тренировочному процессу. Игроков разделили на две группы по 12 человек. Вместе со "старожилами" команды работает и группа потенциальных новичков.

После отпуска не обошлось и без потерь: клуб покинули три игрока. Так, по соглашению сторон прекратили сотрудничество с голкипером Александром Поповым, защитником Романом Зорею и полузащитником Александром Пономаренко.

В дебютном спарринге года полтавчане обыграли "Краматорск" – 2:1.

По словам президента клуба Сергея Иващенко, в 2022 году планируется подготовка футбольного поля. "Полтава" стремится в 2023 году начать играть на собственном футбольном поле. Параллельно с этими работами идет подготовка помещения к реконструкции.

"Таврия"

Клуб с многолетней историей объявил имя нового главного тренера. Им стал экс-наставник "Диназа" Владимир Бондаренко. В должности Бондаренко сменил Юрия Чумака, тренировавшего симферопольцев с сентября прошлого года.

Что касается новичков, то "Таврию" усилил опытный нападающий Владимир Приемов, который осенью забил 11 мячей за Балканы и стал лучшим бомбардиром Второй лиги.

"Перемога"

Третью команду по итогам осенней части сезона покинули восемь исполнителей, в том числе легионер Роберт Моланго Обен.

Недавно стало известно о подписании контракта с 19-летним нападающим "Никополя" Николаем Рогулиным. В общей сложности, новичками команды уже стали семь футболистов.

Пока не может помочь команде голкипер Ибрагим Суаиб, который перенес операцию на левой руке и проходит реабилитацию.

"Скорук"

Вторая команда по итогам первой части сезона подписала Богдана Шмигельского и Игоря Коцюмаку. В нынешнем сезоне Шмигельский в составе "Альянса" провел 21 матч и забил три гола в Первой лиге. Вторым новичком футбольного клуба "Скорук" в текущем зимнем перерыве в чемпионате стал 26-летний левый защитник Игорь Коцюмака. В состав томаковского клуба Игорь перешел в статусе свободного агента. С ним подписан контракт сроком на полтора года.

"Металлург"

С 20 января запорожская команда приступила к подготовительному этапу к возобновлению сезона во Второй лиге. В расположении клуба все игроки кроме Алексея Сидорова и Ярослава Котлярова. Они присоединятся позже. После серьезной травмы вернулся к работе Богдан Сокол.

Второй подготовительный этап пройдет с 31 января по 18 февраля. В этот период состоится несколько спаррингов против соперников из Первой и Второй лиги. В Турцию "Металлург" отправится 24 февраля.

Известно, что бюджет клуба на 2022 год был увеличен. Сейчас он составляет 1,5 миллиона долларов.