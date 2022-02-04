  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Вторая лига
  4. У Рубикона может появиться новый инвестор
В тренде
Вторая лига
Вторая лига

Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

У Рубикона может появиться новый инвестор

Вторая лига
Обновлено
(1 голосов)

Но будущее клуба все еще под вопросом

У Рубикона может появиться новый инвестор

rubiconfc.com

Новина українською

Киевский "Рубикон" пока не снимается с чемпионата Второй лиги.

Слухи об этом появились после информации о возможном прекращении выступлений в ПФЛ донецкого "Олимпика", с инвесторами которого связывали "Рубикон".

Судьба команды должна решиться на следующей неделе. У клуба появятся новые инвесторы, которые и определятся с будущим клуба. На данный момент речь о прекращении выступлений в чемпионате Второй лиги не идет.

В случае, если переговоры с новыми инвесторами пройдут успешно, уже с новой недели команда может приступить к новому этапу подготовки ко второй части сезона.

Напомним, что в таблице группы "А" Второй лиги "Рубикон" занимает 13-е место.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Рубикон (Киев)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Sport Arena

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...