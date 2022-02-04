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У Рубикона может появиться новый инвестор
Но будущее клуба все еще под вопросом
rubiconfc.com
Киевский "
Слухи об этом появились после информации о возможном прекращении выступлений в ПФЛ донецкого "Олимпика", с инвесторами которого связывали "Рубикон".
Судьба команды должна решиться на следующей неделе. У клуба появятся новые инвесторы, которые и определятся с будущим клуба. На данный момент речь о прекращении выступлений в чемпионате Второй лиги не идет.
В случае, если переговоры с новыми инвесторами пройдут успешно, уже с новой недели команда может приступить к новому этапу подготовки ко второй части сезона.
Напомним, что в таблице группы "А" Второй лиги "Рубикон" занимает 13-е место.
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