У Рубикона может появиться новый инвестор

Киевский " Рубикон " пока не снимается с чемпионата Второй лиги.

Слухи об этом появились после информации о возможном прекращении выступлений в ПФЛ донецкого "Олимпика", с инвесторами которого связывали "Рубикон".

Судьба команды должна решиться на следующей неделе. У клуба появятся новые инвесторы, которые и определятся с будущим клуба. На данный момент речь о прекращении выступлений в чемпионате Второй лиги не идет.

В случае, если переговоры с новыми инвесторами пройдут успешно, уже с новой недели команда может приступить к новому этапу подготовки ко второй части сезона.

Напомним, что в таблице группы "А" Второй лиги "Рубикон" занимает 13-е место.