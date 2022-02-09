Вторая лига
Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
ЛНЗ - Нива Тернополь: смотреть онлайн, видеотрансляция
Первая лига против второй
Фото: ЛНЗ
Контрольный матч, 09.02.2022
"ЛНЗ" 13:00 "Нива" (Тернополь)
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Нива уступает Подолью, победа Таврии. Все спарринги клубов Второй лиги
- Норвегия захватила лидерство, США все еще без золота. Медальный зачет Олимпиады 2022
- Карпаты подписали экс-игрока Полесья, усиление Полтавы. Трансферный центр украинского футбола. LIVE
- Металлург усиливается защитником, потери Диназа. Все трансферы Второй лиги
- Супряга: После расставания с Савиной я начал сразу же забивать. Мне это пошло только на пользу
- Красотка дня. Дочь легенды АПЛ, бойфренд которой стал одноклубником Миколенко в Эвертоне. ФОТО
Новости по теме
- 17:40 Украинские Кубок Украины: 9 матчей последнего дня лета с участием команд Первой и Второй лиг
- 20:58 Украинские Избиение судьи в Полтаве, Агробизнес и Кривбасс вылетают. Все результаты второго раунда Кубка Украины
- 10:10 Украинские Кубок Украины: 21 матч второго предварительного этапа. Анонс поединков
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...