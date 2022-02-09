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Карпаты в Турции проведут пять спаррингов с украинскими командами

Вторая лига
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И без всяких турниров

Карпаты в Турции проведут пять спаррингов с украинскими командами

instagram.com/fckarpaty.com.ua

Новина українською

11 февраля львовские "Карпаты" отправятся на зарубежный этап подготовки - в Турцию.

В составе делегации "Карпат" на сбор отправятся 24 футболиста.

У львовского клуба запланированы семь контрольных матчей, при этом уже сейчас можно сказать, что спарринг-партнерами львовян будут пять украинских клубов: винницкая "Нива", "Альянс", "Мариуполь", "Кривбасс", "Агробизнесс".

Остальные соперники подопечных Андрея Тлумака еще уточняется.

По имеющейся информации, не исключен вариант, что в конце февраля "Карпаты" просмотрят еще двух потенциальных новичков, которые к этому времени должны прибыть в Турцию.

Напомним, что по итогам осенней части сезона Карпаты возглавляют группу А Второй лиги, имея в активе 48 пунктов.

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В статье: Карпаты (Львов)
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