Карпаты в Турции проведут пять спаррингов с украинскими командами

11 февраля львовские " Карпаты " отправятся на зарубежный этап подготовки - в Турцию.

В составе делегации "Карпат" на сбор отправятся 24 футболиста.

У львовского клуба запланированы семь контрольных матчей, при этом уже сейчас можно сказать, что спарринг-партнерами львовян будут пять украинских клубов: винницкая "Нива", "Альянс", "Мариуполь", "Кривбасс", "Агробизнесс".

Остальные соперники подопечных Андрея Тлумака еще уточняется.

По имеющейся информации, не исключен вариант, что в конце февраля "Карпаты" просмотрят еще двух потенциальных новичков, которые к этому времени должны прибыть в Турцию.

Напомним, что по итогам осенней части сезона Карпаты возглавляют группу А Второй лиги, имея в активе 48 пунктов.