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Карпаты в Турции проведут пять спаррингов с украинскими командами
И без всяких турниров
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11 февраля львовские "
В составе делегации "Карпат" на сбор отправятся 24 футболиста.
У львовского клуба запланированы семь контрольных матчей, при этом уже сейчас можно сказать, что спарринг-партнерами львовян будут пять украинских клубов: винницкая "Нива", "Альянс", "Мариуполь", "Кривбасс", "Агробизнесс".
Остальные соперники подопечных Андрея Тлумака еще уточняется.
По имеющейся информации, не исключен вариант, что в конце февраля "Карпаты" просмотрят еще двух потенциальных новичков, которые к этому времени должны прибыть в Турцию.
Напомним, что по итогам осенней части сезона Карпаты возглавляют группу А Второй лиги, имея в активе 48 пунктов.
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