Петренко: На сборы Левого Берега поехали несколько новичков

Нападающий Левого берега Иван Петренко рассказал о подготовке на сборах в Турции

Левый Берег уже более недели готовится к весенней части сезона в Турции, где провел два спарринга, сыграв вничью и одержав одну победу.

"Если сравнивать первые дни собрания и работу сейчас, то, конечно, заметен прогресс в физической форме, – рассказал 21-летний форвард. – Несмотря на то, что мы собрались в Киеве одними из первых среди команд Второй лиги, тренировались, сыграли ряд матчей, в Турции нам было тяжеловато. Но благодаря двукратным тренировкам, спаррингам и достаточно большим нагрузкам мы улучшаем нашу физическую форму. С каждым днем ​​чувствуем себя все увереннее и лучше".

В Турции команда уже восемь дней. "Все идет по плану: мы сыграли две товарищеские игры, тренируемся дважды в день. Осталось немного меньше недели работы, поэтому мы продолжаем работать в том же режиме. Да, команда имеет прекрасные условия для подготовки, у нас есть все: поля, тренажерные залы, хорошее питание. За это большая благодарность руководству клуба, особенно президенту Николаю Лавренко".

Команда сыграла в Турции два матча, а 12 февраля Левый Берег ждет третий спарринг. Не мне оценивать качество игры в этих поединках. Но первый матч мы сыграли вничью с командой из Узбекистана. Этот матч прошел на третий или четвертый день после приезда, мы были нагружены, но, по моему мнению, сыграли неплохо. Главное, что не проиграли. Конечно, пытались победить, но результат любой ценой – это сейчас не самое главное. Вторую игру мы выиграли, несмотря на то, что пропустили мяч в конце второго тайма. Но на последних минутах нам удалось дожать соперника и забить победный мяч. Конечно тренеры нам говорят, что есть над чем поработать, но самое главное, что мы стремимся только к победе и стараемся не допускать даже ничьих. поэтому нам нужно продолжать играть с тем же настроением".

По словам нападающего, нападающие уже начинают понимать требования тренерского штаба клуба. "У нас появился ряд новичков, поехавших с нами на сборы. Все они хороши как люди, так и как футболисты. Поэтому хорошо влились в коллектив.

Я уверен, что вторую часть чемпионата нам нужно провести лучше первой, поэтому в этом нам помогут новые ребята. С помощью них мы должны выполнить поставленные задачи.

До возобновления чемпионата еще достаточно времени, но и много работы впереди мы к этому готовы. Я уверен, что мы сможем достичь всех целей, поставленных на вторую часть чемпионата", - резюмировал Петренко.

Напомним, чемпионат во Второй лиге возобновляется в конце марта.