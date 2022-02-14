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Скорук отказался от подписания двух африканских легионеров

Вторая лига
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Но близок к подписанию нескольких украинцев

Скорук отказался от подписания двух африканских легионеров

instagram.com/fcskoruk_official

Новина українською

Второлиговский "Скорук" продолжает работу на трансферном рынке.

Клуб в ближайшее время подпишет контракт с полузащитником Дмитрием Плахтырем — воспитанником запорожского футбола, который станет третьим зимним новичком "Скорука" после Игоря Коцюмаки ("Перемога") и Богдана Шмигельского ("Альянс").

По имеющейся информации, также близок к подписанию соглашения со "Скоруком" опытный Илья Ходуля, минувшей осенью выступавший за "Олимпик".

А вот от услуг, находившихся на просмотре Анатолия Клюса из черкасского "Днепра" и двух африканских легионеров решено отказаться. Они не впечатлили своей подготовкой главного тренера Александра Степанова.

Напомним, что заключительный этап подготовки — с 4 по 14 марта футболисты "Скорука" проведут в Турции.

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В статье: Скорук (Томаковка)
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