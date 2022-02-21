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Буковина начала подготовку к весенней части сезона

Вторая лига
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Игроки вышли из отпуска и уже провели тренировку

Буковина начала подготовку к весенней части сезона

Фото: facebook.com/FSCBC

Новина українською

В понедельник, игроки "Буковины" вышли из отпуска и начали подготовку ко второй части сезона,

Как сообщает пресс-служба клуба, сегодня потренировались игроки, защищавшие цвета "желто-черных" в первой половине сезона: Юрий Пилипчук, Артем и Денис Рябые, Владимир Лукьянченко, Арманд Элла и Василий Палагнюк.

В тренировочном процессе приняли участие и потенциальные новички команды, которые находятся на просмотре.

Отметим, что первую половину сезона "Буковина" завершила на 9-м месте в группе А Второй лиги. Возобновит чемпионат черновицкая команда матчем против АФСК "Киев" 26 марта.

Напомним, в январе 2022 года президент "Буковины" Вадим Заяц покинул свой пост. Он работал на этой должности с 2019 года.

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В статье: Буковина (Черновцы)
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Источник:
ФК Буковина

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