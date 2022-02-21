В Днепре спалили авто президента Перемоги

Вчера, в ночь с 20 на 21 февраля, в Днепре неизвестные сожгли автомобиль Ford, который принадлежал директору второлиговской " Перемоги " Элакису Сагирову.

Уже ведутся следственные действия и открыто соответствующее уголовное производство по статье умышленной порчи имущества.

По информации "Профутбола", на месте происшествия нашли бутылку с запахом бензина.