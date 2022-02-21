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В Днепре спалили авто президента Перемоги
Есть версия с поджогом
Вчера, в ночь с 20 на 21 февраля, в Днепре неизвестные сожгли автомобиль Ford, который принадлежал директору второлиговской "
Уже ведутся следственные действия и открыто соответствующее уголовное производство по статье умышленной порчи имущества.
По информации "Профутбола", на месте происшествия нашли бутылку с запахом бензина.
"Сегодня, пока идет следствие, тяжело что-то говорить. Может быть связано с чем угодно. Версии разные прорабатываются. В том числе и футбольные, может, конкуренция или еще что-то. Пока идет следствие, не будем ничего говорить", – сказал почетный президент "Перемоги" Фемис Сагиров.
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