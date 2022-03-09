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На поле клуба Второй лиги Украины упало два снаряда
К счастью, без жертв
Фото: ФК Чернигов / Автор неизвестен
В газон клуба Второй украинской лиги,
В результате обстрела повреждены вышка, билетные кассы, фан-шоп, а два снаряда прошили газон "Чернигов-Арены", застряв посреди поля.
В клубе уже сообщили, что "Чернигов" сделает все возможное для восстановления клубной инфраструктуры и скорейшего восстановления матчей на нашем стадионе после окончания боевых действий. "Война калечит жизнь, уничтожает жилые дома, памятники архитектуры, парки, скверы и стадионы, а не "освобождает" тех, кому такое "освобождение" не могло присниться только в страшном сне", - говорится в заявлении клуба.
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