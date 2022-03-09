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На поле клуба Второй лиги Украины упало два снаряда

Вторая лига
(2 голосов)

К счастью, без жертв

На поле клуба Второй лиги Украины упало два снаряда

Фото: ФК Чернигов / Автор неизвестен

UA-Футбол
Новина українською

В газон клуба Второй украинской лиги, ФК "Чернигов", прилетело два снаряда. Об этом на странице в инстаграм сообщила пресс-служба клуба.

В результате обстрела повреждены вышка, билетные кассы, фан-шоп, а два снаряда прошили газон "Чернигов-Арены", застряв посреди поля.

В клубе уже сообщили, что "Чернигов" сделает все возможное для восстановления клубной инфраструктуры и скорейшего восстановления матчей на нашем стадионе после окончания боевых действий. "Война калечит жизнь, уничтожает жилые дома, памятники архитектуры, парки, скверы и стадионы, а не "освобождает" тех, кому такое "освобождение" не могло присниться только в страшном сне", - говорится в заявлении клуба.

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В статье: война с Россией ФК Чернигов
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