На поле клуба Второй лиги Украины упало два снаряда

В газон клуба Второй украинской лиги, ФК "Чернигов" , прилетело два снаряда. Об этом на странице в инстаграм сообщила пресс-служба клуба.

В результате обстрела повреждены вышка, билетные кассы, фан-шоп, а два снаряда прошили газон "Чернигов-Арены", застряв посреди поля.

В клубе уже сообщили, что "Чернигов" сделает все возможное для восстановления клубной инфраструктуры и скорейшего восстановления матчей на нашем стадионе после окончания боевых действий. "Война калечит жизнь, уничтожает жилые дома, памятники архитектуры, парки, скверы и стадионы, а не "освобождает" тех, кому такое "освобождение" не могло присниться только в страшном сне", - говорится в заявлении клуба.