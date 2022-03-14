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Хавбек украинского клуба пропал вместе с семьей: он родом из Мариуполя
Коллеги и друзья футболиста просят помощи в его поисках
Фото: mfc.mk.ua
В разгар войны россии против Украины без вести пропал полузащитник "Виктории" Юрий Цапий.
35-летний футболист вместе со своей семьей с 27 февраля не выходит на связь, его местонахождение неизвестно. Об этом сообщает Владислав Налигач в Facebook.
Юрий Цапий родом из Мариуполя, но с 2020 года выступает за "Викторию" из Сумской области, где продолжаются бои между ВСУ и российскими оккупантами. Есть еще вероятность, что он может быть в Мариуполе, откуда он родом.
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