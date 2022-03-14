Хавбек украинского клуба пропал вместе с семьей: он родом из Мариуполя

В разгар войны россии против Украины без вести пропал полузащитник "Виктории" Юрий Цапий.

35-летний футболист вместе со своей семьей с 27 февраля не выходит на связь, его местонахождение неизвестно. Об этом сообщает Владислав Налигач в Facebook.

Юрий Цапий родом из Мариуполя, но с 2020 года выступает за "Викторию" из Сумской области, где продолжаются бои между ВСУ и российскими оккупантами. Есть еще вероятность, что он может быть в Мариуполе, откуда он родом.