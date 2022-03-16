Агробизнес распустил большую часть команды из-за побега игроков из Украины

"Агробизнес" выпустил пресс-релиз в котором основатель клуба Олег Собуцкий рассказал о будущем команды и как клуб переживал начало войны с россией. "В Украину со сборов в Турции вернулось только 3 футболиста", – заявил он.

"Сначала хотел бы высказать самые искренние благодарности нашим защитникам. Всем, кто в самое сложное время в истории Украины встал на защиту родной земли и героически ее защищает. Независимо от того, кто он в мирной жизни по профессии. Отступать некуда – это наша земля, и никому ее мы не отдадим. Я сам в первый день войны мобилизовался в ВСУ. Убежден, что все, что не связано с защитой Украины, является второстепенным. Ибо мы должны сохранить страну, мирные города и, самое главное, жизнь наших людей.

Понимая, что в условиях войны нет смысла продолжать тренировочный сбор "Агробизнеса" в Турции, 25 февраля тренеры и игроки провели срочное собрание и решили вернуться в Украину, в свои семьи. После такого решения нам удалось изменить дату вылета с 11 марта по 28 февраля. Команда прилетела в Будапешт, где ее забрал автобус и увез в Украину.

Каково было мое удивление, когда домой вернулся весь тренерский штаб во главе с Александром Чижевским, административный персонал и… три футболиста. Все остальные решили переждать за границей, в безопасности и подальше от войны. И это в те дни, когда стране, которая их вырастила, на футбольных полях которой они выступали, где остались их родные и близкие, так нужна помощь. И необязательно на передовой, в тылу множество дел.

Лично мне стыдно смотреть в глаза болельщикам. Они спрашивают, почему ребята не вернулись и никаких аргументов этому навести не могу. У нас война, гибнут люди, а игроки команды – Иван и Николай Когуты – в это время присылают фото из ресторана в Испании. Разве это нормально?

В противоположность примеру наших прославленных "звезд" футбола, игроков Национальной сборной Украины среди ветеранов, а также работников Ассоциации ветеранов футбола Украины! Несмотря на возраст и заслуги, а некоторые мобилизовались, занимаются волонтерством. Они настоящие патриоты и образцы для граждан Украины! Так же поступили тренеры и администрация "Агробизнеса". Каждый на своем участке помогает защищать страну.

Что касается ФК "Агробизнес", домой вернулись игроки Игорь Курило, Данило Карась и Артем Матус. В Волочиске их ждали Виталий Груша и Евгений Емаев, которые из-за травм не отправились на сбор. Все они продолжат карьеру в клубе. С остальными игроками мы не намерены продолжать сотрудничество, они уже сейчас могут искать новые команды.

Это позиция клуба, который был основан в 2016 году и всегда подчеркивал единство Украины, поддержку армии. В форме "Агробизнеса" выступят футболисты, которые не на словах, а на деле разделяют наши ценности. Именно таких ребят мы пригласим в ряды команды, как только будет возможность продлить футбольный сезон. Именно с такими ребятами мы будем одерживать новые победы. Война обязательно завершится победой Украины, мы отстроим города и села. А сейчас вся страна должна сплотиться и единственным фронтом дать отпор врагу", – подытожил он.