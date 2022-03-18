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"Мы чудом уехали из Мариуполя". Игрок клуба Второй лиги вышел на связь

Вторая лига
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С ним и его семьей все хорошо

"Мы чудом уехали из Мариуполя". Игрок клуба Второй лиги вышел на связь

Фото: commons.wikimedia.org

Новина українською

Украинский защитник "Виктории" из Второй лиги Юрий Цапий, о пропаже которого сообщалось ранее, жив и невредим. В течение нескольких дней коллеги и друзья с помощью социальных сетей разыскивали футболиста. Ни он, ни его супруга не выходили на связь с 27 февраля.

Но накануне Юрий нашелся, о чем сообщил в своих соцсетях:

"Дорогие друзья, я и моя семья в безопасности. Мы чудом уехали из Мариуполя, с нами все хорошо. Никогда не прощу то, что мы пережили. Всех обнимаю", – написал Цапий.

Напомним, с начала марта Мариуполь находится в блокаде, российские террористы продолжают беспощадно бомбить город, убивая мирное население.

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В статье: Юрий Цапий Виктория (Николаевка)
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Источник:
football24.ua

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