"Мы чудом уехали из Мариуполя". Игрок клуба Второй лиги вышел на связь

Украинский защитник "Виктории" из Второй лиги Юрий Цапий, о пропаже которого сообщалось ранее, жив и невредим. В течение нескольких дней коллеги и друзья с помощью социальных сетей разыскивали футболиста. Ни он, ни его супруга не выходили на связь с 27 февраля.

Но накануне Юрий нашелся, о чем сообщил в своих соцсетях:

"Дорогие друзья, я и моя семья в безопасности. Мы чудом уехали из Мариуполя, с нами все хорошо. Никогда не прощу то, что мы пережили. Всех обнимаю", – написал Цапий.

Напомним, с начала марта Мариуполь находится в блокаде, российские террористы продолжают беспощадно бомбить город, убивая мирное население.