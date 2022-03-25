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Экс-форвард Вереса Гегедош перешел в польский клуб

Вторая лига
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Во вторую лигу

Экс-форвард Вереса Гегедош перешел в польский клуб

Фото: KS Górnik Polkowice

UA-Футбол
Новина українською

Форвард Роберт Гегедош пополнил состав польского клуба "Гурник" из Польковице.

Зимой Гегедош пополнил состав второлиговой "Перемоги", однако из-за войны не успел дебютировать. В польский клуб он перешел на правах свободного агента.

Отметим, что ранее Гегедош играл за многие украинские команды, в том числе за "Верес" в рамках УПЛ.

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В статье: Роберт Гегедош
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