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Экс-форвард Вереса Гегедош перешел в польский клуб
Во вторую лигу
Фото: KS Górnik Polkowice
Форвард Роберт Гегедош пополнил состав польского клуба "Гурник" из Польковице.
Зимой Гегедош пополнил состав второлиговой "Перемоги", однако из-за войны не успел дебютировать. В польский клуб он перешел на правах свободного агента.
Отметим, что ранее Гегедош играл за многие украинские команды, в том числе за "Верес" в рамках УПЛ.
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