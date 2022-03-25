Экс-форвард Вереса Гегедош перешел в польский клуб

Форвард Роберт Гегедош пополнил состав польского клуба "Гурник" из Польковице.

Зимой Гегедош пополнил состав второлиговой "Перемоги", однако из-за войны не успел дебютировать. В польский клуб он перешел на правах свободного агента.

Отметим, что ранее Гегедош играл за многие украинские команды, в том числе за "Верес" в рамках УПЛ.