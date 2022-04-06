Следом за Таврией. Еще один украинский клуб прекратил существование

Клуб Второй лиги "Энергия" из Новой Каховки прекратил существование из-за военного нападения россии на Украину. Об этом сообщил главный тренер команды Эдуард Хавров.

"Команда "Энергия" из города Новая Каховка больше не существует. 1 апреля команда официально распущена. Фактически клуб не функционирует с 1 марта. Но еще месяц после этого платили зарплату. То есть, с "Энергией" произошло примерно то же, что и с "Таврией".

Все без исключения футболисты команды в Украине. Сразу, когда начались бомбардировки, мы провели собрание в телефонном режиме, затем продолжали общаться через чат. Те, кто местные и семейные, остались в Новой Каховке. Те ребята, кто из Запорожья, Днепра, Кропивницкого, Киева, Хмельницкого, Никополя, уехали в первые дни", - сказал Хавров.