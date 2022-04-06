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Президент винницкой Нивы будет выступать за черногорский клуб

Вторая лига
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Команда борется за выживание в высшей лиге

Президент винницкой Нивы будет выступать за черногорский клуб

Новина українською

29-летний играющий президент винницкой "Нивы" Артур Загорулько перешел в черногорскую "Зету" из пригорода Подгорицы Голубовци.

Об этом сообщил спортивный директора клуба Алексей Свирида в своем Telegram-канале.

В этом сезоне до приостановки чемпионата Украины во Второй лиге Загорулько сыграл в турнире за "Ниву" 13 матчей, в которых отметился 12 забитыми мячами. За время своей игровой карьеры он также выступал за "Зарю", "Мариуполь" (ранее "Ильичевец" - прим.), "Олимпик", "Ворскла" и "Рух".

После 27-ми туров "Зета" занимает последнее, 10-место в турнирной таблице чемпионата Черногории, набрав 20 баллов.

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В статье: Артур Загорулько Нива (Винница) Зета (Голубовцы)
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