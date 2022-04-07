Опытный украинский полузащитник продолжит карьеру в Казахстане

"Жетысу" объявил о подписании 32-летнего украинского полузащитника Евгения Чепурненко.

Детали сделки между игроком и клубом остаются неизвестными. Украинец будет выступать под номером 6, сообщает пресс-служба казахстанской команды.

Последним клубом Чепурненко был второлиговый "Диназ" Вышгород, проведя в этом сезоне 10 матчей. На счету футболиста 10 голов, из них 4 - с пенальти. На протяжении своей карьеры он также играл "Княжу", "Львов", "Севастополь", "Десну", "Александрию", "Гелиос" и "Агробизнес".