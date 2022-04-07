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Опытный украинский полузащитник продолжит карьеру в Казахстане

Вторая лига
Обновлено
(1 голосов)

Евгений Чепурненко нашел себе новый клуб

Опытный украинский полузащитник продолжит карьеру в Казахстане

Фото: fc-zhetisu.kz

Новина українською

"Жетысу" объявил о подписании 32-летнего украинского полузащитника Евгения Чепурненко.

Детали сделки между игроком и клубом остаются неизвестными. Украинец будет выступать под номером 6, сообщает пресс-служба казахстанской команды.

Последним клубом Чепурненко был второлиговый "Диназ" Вышгород, проведя в этом сезоне 10 матчей. На счету футболиста 10 голов, из них 4 - с пенальти. На протяжении своей карьеры он также играл "Княжу", "Львов", "Севастополь", "Десну", "Александрию", "Гелиос" и "Агробизнес".

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В статье: Евгений Чепурненко Жетысу (Талдыкорган)
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Источник:
fc-zhetisu.kz

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Комментарии (1)
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djeff2015 (Запорожье)
07.04.2022 в 16:40
бл.........одни Родину защищают, эти же покидают свободно пределы Украины....и спокойно дальше рубят бабло. п....ц.
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