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С территории стадиона клуба Второй лиги убрали все взрывоопасные предметы

Вторая лига
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Інфраструктура клуба значительно пострадала

С территории стадиона клуба Второй лиги убрали все взрывоопасные предметы

Фото: facebook.com/fc.chernigiv

Новина українською

Во время обстрела Чернигова войсками россии пострадал стадион "Чернигов-Арена", на котором свои домашние матчи проводил второлиговый ФК "Чернигов" и "Десна U-19".

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Как сообщает прес-служба черниговского клуба, была проведена работа по удалению всех взрывоопасных предметов, попавших на его территорию.

"По состоянию на 11 апреля на "Чернигов-Арене" в результате боевых действий поврежден газон, а также часть админкорпуса и раздевалок, кассу, фан-шоп и стела, на которой красуется название нашего стадиона. О сроках и мерах по восстановлению инфраструктуры мы проинформируем дополнительно", — говорится в заявлении клуба.

С территории стадиона клуба Второй лиги убрали все взрывоопасные предметы - изображение 1С территории стадиона клуба Второй лиги убрали все взрывоопасные предметы - изображение 2
С территории стадиона клуба Второй лиги убрали все взрывоопасные предметы - изображение 3
Фото: facebook.com/fc.chernigiv
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В статье: ФК Чернигов
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Источник:
ФК Чернигов

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