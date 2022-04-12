С территории стадиона клуба Второй лиги убрали все взрывоопасные предметы

Во время обстрела Чернигова войсками россии пострадал стадион "Чернигов-Арена", на котором свои домашние матчи проводил второлиговый ФК "Чернигов" и "Десна U-19".

Читайте также На поле клуба Второй лиги Украины упало два снаряда

Как сообщает прес-служба черниговского клуба, была проведена работа по удалению всех взрывоопасных предметов, попавших на его территорию.

"По состоянию на 11 апреля на "Чернигов-Арене" в результате боевых действий поврежден газон, а также часть админкорпуса и раздевалок, кассу, фан-шоп и стела, на которой красуется название нашего стадиона. О сроках и мерах по восстановлению инфраструктуры мы проинформируем дополнительно", — говорится в заявлении клуба.