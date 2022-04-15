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Тренер Карпат: Я уверен, что мы победим и в Украине будет мир

Вторая лига
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Андрей Тлумак поблагодарил наших защитников

Тренер Карпат: Я уверен, что мы победим и в Украине будет мир

Фото: facebook.com/karty.lviv

Новина українською

Главный тренер львовских "Карпат" Андрей Тлумак высказался о войне Украины с российскими захватчиками.

"Наверное, сейчас много говорить не надо, потому что идет активная фаза войны. Можем только сказать, что мы, футбольный клуб "Карпаты", и лично я осуждаю российскую федерацию за вторжение в нашу страну. Больше слов, пожалуй, нет.

Мы на сто процентов знаем, что мы победим и в нашей стране будет мир. Единственное, чего очень жаль, это наших невинных людей, погибших. Хочется сказать огромное спасибо нашим воинам, которые нас защищают и делают великое дело. Благодарю вас, - сказал Тлумак в комментарии для Футбол NEWS.

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В статье: Андрей Тлумак Карпаты (Львов)
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Источник:
ТК Футбол

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