Левый Берег приглашает всех желающих детей заниматься в Академии

Тренер Академии "Левого Берега" Богдан Городнюк рассказал, что клуб возобновил работу во время войны.

Эмоциональное состояние

– Выражаю благодарность президенту клуба Николаю Лавренко, который инициировал возобновление тренировок для детей, – сказал Городнюк. Заботимся об их психологическом состоянии, ведь понимаем, насколько война изменила психику подрастающего поколения. Они вернулись к тренировкам с совсем другими эмоциями. Дети за это время повзрослели. С каждой тренировкой видим, что они оживают, веселятся.

Главная цель

– Первые тренировки проводились для поднятия эмоционального состояния детей. Сейчас речь не идет о полноценном тренировочном процессе. Для нас важно, чтобы ребята получали положительные эмоции от футбола.

Инициатива президента

- На дебютной тренировке было всего 14 юных футболистов. На период войны будем принимать всех детей из других клубов, если у них будет желание тренироваться с нами. Это была инициатива нашего президента. Мы работаем с детьми 2007-2015 годов рождения. Двери нашего клуба для всех открыты. Приятно, что количество детей растет, через несколько дней с нами уже тренировались 31 футболист, в том числе из других клубов. Разделили детей на три возрастных группы. С каждой группой работают по два тренера. Врачи присутствуют на тренировочном процессе.

Европейские академии

- Что касается наших футболистов, которые находятся за границей, то большинство из них занимаются в европейских академиях. Мы общаемся с их родителями и получаем много полезной информации. Наших футболистов хвалят за границей. Несмотря на все мы ждем возвращения игроков в ФК Левый Берег, для них всегда открыты двери в Академии.

Безопасность детей

- Сделали все возможное, чтобы дети тренировались в безопасности, ведь это очень важно. Рядом с тренировочными полями у нас есть бомбоубежище. Провели разговоры с детьми, проинформировали их о том, что в случае воздушной тревоги все будут в безопасности.

Предоставление жилья

- К сожалению, многие футболисты, а также их семьи пострадали во время войны. Наш клуб не исключение. У нас занимаются дети из Бучи и Ирпеня, дома которых были разрушены или разграблены. Президент предоставил возможность проживать на базе всем детям из клуба, кто в этом нуждается. Проживание, питание и тренировочный процесс финансируется Николаем Лавренко. На базе уже проживают два футболиста клуба.

Благодарность украинцам

- Хочу поблагодарить Владимира Зеленского, все руководство государства, ВСУ, терробороны и волонтеров. Спасибо всем людям, защищающим Украину. Благодарен каждому гражданину Украины. Победа будет за нами. Слава Украине.