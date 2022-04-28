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Второлиговый Чернигов не планирует прекращать существование

Вторая лига
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Несмотря на то, что город сильно пострадал из-за войны

Второлиговый Чернигов не планирует прекращать существование

Фото: ФК Чернигов

UA-Футбол
Новина українською

Представитель второлигового "Чернигова" рассказал о ближайших планах клуба.

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"Руководство клуба делает все возможное для сохранения команды во Второй лиге, несмотря на все объективные сложности, связанные с боевыми действиями. На данный момент речи о закрытии или прекращении деятельности ФК Чернигов не идет.

Мы готовы продолжать выступать в любом формате, но необходимо, чтобы сначала закончилась война. Из-за активных боевых действий в нашем городе мы прекращали деятельность в соцсетях (сотрудники под бомбежками, проблемы с интернетом, неуместность), но сейчас мы считаем важным доносить до наших болельщиков, что клуб жив. Активность в социальных сетях – один из основополагающих элементов деятельности современного футбольного клуба, в чем мы стараемся быть среди лидеров в ПФЛ.

ФК "Чернигов" и ФК Десна – совершенно разные проекты, не имеющие ничего общего. За нашу команду выступают только черниговцы и воспитанники школ Черниговщины – это философия клуба, Десна же ставила перед собой задачу играть в еврокубках, это клуб элитного дивизиона.

Безусловно, мы озабочены судьбой главной команды области, потому как ее исчезновение – удар по всему футболу в регионе. ФК "Чернигов" не против какого-либо сотрудничества с коллегами из "Десны", но на сегодняшний день речи об объединении речь не идет.

Стадион "Чернигов-Арена" действительно пострадал от российских обстрелов - поврежден газон, административное здание, входная группа, кассы, фан-шоп, кафе. В настоящее время ведутся работы по уборке территории и ликвидации последствий боевых действий, поэтому ущерб и сроки восстановления клубной инфраструктуры еще предстоит определить.

Концепция ФК Чернигов предполагает открытость, поэтому мы обязательно уведомим обо всем в наших ресурсах по мере понимания ситуации", - сказано в интервью.

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В статье: ФК Чернигов
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Источник:
Эпоха Футбола

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