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Главный врач клуба Второй лиги в составе ВСУ находится на передовой
Он начальник медицинской службы отдельного батальона
Фото: fc-lnz.com
Александр Вербицкий, который является главным врачом второлигового "ЛНЗ", после возвращения из сборов в Турции сразу вступил в ряды ВСУ. Сейчас он начальник медицинской службы отдельного батальона.
– Целью было как можно скорее вернуться в Украину, отдать ей долг и помочь своими знаниями и умениями. Не отсиживаться и не прятаться. У меня жена и двое детей. Конечно, я боялся их оставлять, но должен был что-то сделать, чтобы им было спокойнее.
– Где ты сейчас?
– На передовой. В одной из горячих точек Украины", - сказал Вербицкий в комментарии пресс-службе клуба.
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