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Главный врач клуба Второй лиги в составе ВСУ находится на передовой

Вторая лига
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Он начальник медицинской службы отдельного батальона

Главный врач клуба Второй лиги в составе ВСУ находится на передовой

Фото: fc-lnz.com

Новина українською

Александр Вербицкий, который является главным врачом второлигового "ЛНЗ", после возвращения из сборов в Турции сразу вступил в ряды ВСУ. Сейчас он начальник медицинской службы отдельного батальона.

– Целью было как можно скорее вернуться в Украину, отдать ей долг и помочь своими знаниями и умениями. Не отсиживаться и не прятаться. У меня жена и двое детей. Конечно, я боялся их оставлять, но должен был что-то сделать, чтобы им было спокойнее.

– Где ты сейчас?

– На передовой. В одной из горячих точек Украины", - сказал Вербицкий в комментарии пресс-службе клуба.

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В статье: война с Россией ЛНЗ (Черкассы)
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Источник:
ФК ЛНЗ

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