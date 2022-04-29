Главный врач клуба Второй лиги в составе ВСУ находится на передовой

Александр Вербицкий, который является главным врачом второлигового "ЛНЗ", после возвращения из сборов в Турции сразу вступил в ряды ВСУ. Сейчас он начальник медицинской службы отдельного батальона.

– Целью было как можно скорее вернуться в Украину, отдать ей долг и помочь своими знаниями и умениями. Не отсиживаться и не прятаться. У меня жена и двое детей. Конечно, я боялся их оставлять, но должен был что-то сделать, чтобы им было спокойнее.

– Где ты сейчас?

– На передовой. В одной из горячих точек Украины", - сказал Вербицкий в комментарии пресс-службе клуба.