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Два пикапа и бус. Спонсор ЛНЗ передал бойцам Азова партию помощи
Черкасские защитники получили очередную помощь
Фото: lnz_group
Футбольный мир продолжает помогать Украине в войне с российскими захватчиками, и наши соотечественники также не остаются в стороне.
Компания "LNZ Group", спонсор ФК "ЛНЗ", передала партию необходимых вещей черкасским бойцам "Азова", которые воюют на передовой. Это два пикапа, грузовой бус, тепловизор, медикаменты и продукты питания.
Ранее клуб Второй лиги уже передавал два пикапа черкасским защитникам. Также добавим, что сейчас главный врач "ЛНЗ" в составе ВСУ находится на передовой.
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