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Два пикапа и бус. Спонсор ЛНЗ передал бойцам Азова партию помощи

Вторая лига
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Черкасские защитники получили очередную помощь

Два пикапа и бус. Спонсор ЛНЗ передал бойцам Азова партию помощи

Фото: lnz_group

Новина українською

Футбольный мир продолжает помогать Украине в войне с российскими захватчиками, и наши соотечественники также не остаются в стороне.

Компания "LNZ Group", спонсор ФК "ЛНЗ", передала партию необходимых вещей черкасским бойцам "Азова", которые воюют на передовой. Это два пикапа, грузовой бус, тепловизор, медикаменты и продукты питания.

Ранее клуб Второй лиги уже передавал два пикапа черкасским защитникам. Также добавим, что сейчас главный врач "ЛНЗ" в составе ВСУ находится на передовой.

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В статье: ЛНЗ (Черкассы)
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