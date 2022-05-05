Два пикапа и бус. Спонсор ЛНЗ передал бойцам Азова партию помощи

Футбольный мир продолжает помогать Украине в войне с российскими захватчиками, и наши соотечественники также не остаются в стороне.

Компания "LNZ Group", спонсор ФК "ЛНЗ", передала партию необходимых вещей черкасским бойцам "Азова", которые воюют на передовой. Это два пикапа, грузовой бус, тепловизор, медикаменты и продукты питания.

Ранее клуб Второй лиги уже передавал два пикапа черкасским защитникам. Также добавим, что сейчас главный врач "ЛНЗ" в составе ВСУ находится на передовой.