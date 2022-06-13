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Клуб Второй лиги не сыграет в новом чемпионате

Вторая лига
(1 голосов)

Команда продолжит существование не на профессиональном уровне

Клуб Второй лиги не сыграет в новом чемпионате

Фото: facebook.com/fclubomir

Новина українською

ФК "Любомир" не сможет продолжить борьбу во Второй лиге в сезоне-2022/23, о чем сообщил главный тренер команды Вадим Лазоренко.

"По объективным причинам руководство клуба в лице президента Джужика Леонида Петровича приняло решение, что ФК "Любомир" не будет играть во Второй лиге в сезоне 2022/23. Также не будет принимать участие в своих соревнованиях молодежный состав U-19. Проект ФК "Любомир" остаётся и будет развиваться дальше, но к сожалению пока без профессионального футбола!

Это был первый сезон молодой команды, которая начала писать свою историю на профессиональном уровне. Клуб по разным причинам оказался не готов к чемпионату, команду штормило и, как итог последнее место в группе после 11 поражений подряд.

Но качественная игра на финише первого круга с лидерами группы и первые набранные очки вселило уверенность в руководителей, игроков и тренерский штаб команды. Не было сомнений, что задача сохранения прописки в профессиональном футболе будет выполнена! Но война внесла свои коррективы…

Я уверен, что ФК "Любомир" обязательно вернётся в профессиональный футбол в ближайшем будущем и продолжит свой путь! Спасибо президенту клуба за поддержку на протяжении всей нашей совместной работы! Я рад, что был частью истории ФК "Любомир"! Удачи всем нам, здоровья и мира!", - написал Лазоренко в своем Facebook.

Напомним, на момент остановки чемпионата Украины "Любомир" занимал последнее место в группе А. Команда одержала всего одну победу в 19 матчах Второй лиги.

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В статье: Вадим Лазоренко Любомир (Ставище)
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Комментарии (2)
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янковский ян (Запорожье)
13.06.2022 в 13:10
Та сейчас половина второй лиги если не больше снимутся с участия. Первая на треть уйдет. Чем дальше война тем меньше клубов
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hochu.piva (Краматорск)
13.06.2022 в 12:27
Норм ход, клубы вышки имейте в виду такую опцию, можно спокойно держать команду на любительском уровне без расформировывания
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