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Клуб Второй лиги не сыграет в новом чемпионате
Команда продолжит существование не на профессиональном уровне
Фото: facebook.com/fclubomir
ФК "Любомир" не сможет продолжить борьбу во Второй лиге в сезоне-2022/23, о чем сообщил главный тренер команды Вадим Лазоренко.
"По объективным причинам руководство клуба в лице президента Джужика Леонида Петровича приняло решение, что ФК "Любомир" не будет играть во Второй лиге в сезоне 2022/23. Также не будет принимать участие в своих соревнованиях молодежный состав U-19. Проект ФК "Любомир" остаётся и будет развиваться дальше, но к сожалению пока без профессионального футбола!
Это был первый сезон молодой команды, которая начала писать свою историю на профессиональном уровне. Клуб по разным причинам оказался не готов к чемпионату, команду штормило и, как итог последнее место в группе после 11 поражений подряд.
Но качественная игра на финише первого круга с лидерами группы и первые набранные очки вселило уверенность в руководителей, игроков и тренерский штаб команды. Не было сомнений, что задача сохранения прописки в профессиональном футболе будет выполнена! Но война внесла свои коррективы…
Я уверен, что ФК "Любомир" обязательно вернётся в профессиональный футбол в ближайшем будущем и продолжит свой путь! Спасибо президенту клуба за поддержку на протяжении всей нашей совместной работы! Я рад, что был частью истории ФК "Любомир"! Удачи всем нам, здоровья и мира!", - написал Лазоренко в своем Facebook.
Напомним, на момент остановки чемпионата Украины "Любомир" занимал последнее место в группе А. Команда одержала всего одну победу в 19 матчах Второй лиги.
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