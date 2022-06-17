Тренер Карпат: В клубе все нормально, ждем конкретики насчет чемпионата

Главный тренер "Карпат" Андрей Тлумак рассказал о текущей ситуации в клубе и подготовке к выступлениям в Первой лиге.

"У нас в клубе все нормально, слава Богу. Нашим руководителям нужен футбол. "Карпаты" - это бренд Западной Украины. Ждем, когда будет конкретика по поводу ПФЛ.

Пока я ничего не знаю о формате нового чемпионата. Будет ли чемпионат объединенным, или по отдельности будут Вторая и Первая лиги. Ясности пока нет. Все вопросы к руководителям организаций.

Команда тренируется. Мы играем много благотворительных матчей по нашей области. Нас везде приглашают. Последний матч мы ездили играть в Калуш, в Ивано-Франковскую область. Стараемся помочь армии. Деньги, которые мы собираем, перечисляем на нужды армии. Мы работаем до 25 июня, потом распускаем команду. Собираться планируем 10-го июля", — сказал Тлумак.