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Тренер Карпат: В клубе все нормально, ждем конкретики насчет чемпионата

Вторая лига
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Пока никакой ясности от ПФЛ нет

Тренер Карпат: В клубе все нормально, ждем конкретики насчет чемпионата

Фото: karpaty.lviv

Новина українською

Главный тренер "Карпат" Андрей Тлумак рассказал о текущей ситуации в клубе и подготовке к выступлениям в Первой лиге.

"У нас в клубе все нормально, слава Богу. Нашим руководителям нужен футбол. "Карпаты" - это бренд Западной Украины. Ждем, когда будет конкретика по поводу ПФЛ.

Пока я ничего не знаю о формате нового чемпионата. Будет ли чемпионат объединенным, или по отдельности будут Вторая и Первая лиги. Ясности пока нет. Все вопросы к руководителям организаций.

Команда тренируется. Мы играем много благотворительных матчей по нашей области. Нас везде приглашают. Последний матч мы ездили играть в Калуш, в Ивано-Франковскую область. Стараемся помочь армии. Деньги, которые мы собираем, перечисляем на нужды армии. Мы работаем до 25 июня, потом распускаем команду. Собираться планируем 10-го июля", — сказал Тлумак.

Напомним, что "Карпаты" Львов заняли первое место в группе А Второй лиги, которое дает право на повышение в классе.

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В статье: Андрей Тлумак Карпаты (Львов)
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Источник:
ТК Футбол

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