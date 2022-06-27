Анатолий Бузник: о судьбе Левого берега, кремлевской пропаганде и подготовке к студенческому чемпионату Европы

Одной из жертв развязанной россией войны стал "Левый берег". Молодой столичный клуб, который за непродолжительный период своего существования служил ярким примером развития и становления, в сезоне 2022/23 не будет представлен ни на профессиональном, ни на любительском уровнях.

О неутешительной судьбе амбициозного коллектива "Левого берега" и дальнейших планах в тренерской карьере корреспонденту UA-Футбол в откровенном интервью рассказал его бывший рулевой Анатолий Бузник.

- Известие о войне застало нашу команду в Турции, где проходил учебно-тренировочный сбор, - вспоминает специалист. – Казалось бы, ничто не предвещало беды. На турецкой земле "Левый берег" плодотворно работал, а 22 февраля провел первый международный матч, в котором одержал победу над казахстанским "Кайратом". Во время сбора удалось встретиться и пообщаться с хорошо знакомыми коллегами – главным тренером кайратовцев Курбаном Бардыевым и известным молдавским специалистом Иваном Данильянцем. А уже меньше, чем через сутки, мы узнали о масштабном вторжении россиян в Украину. После этого все разъехались кто куда. Одни 5 марта вернулись в Украину, другие продолжили свое пребывание за границей. А в конце того же месяца от президента "Левого берега" Николая Лавренко мы узнали, что профессионального клуба больше не будет. После этого все члены команды – как футболисты, так и ее руководство 31 марта написали заявления об уходе. Что и говорить, для всех нас наступили непростые времена. Лично мне было тяжело, вплоть до слез на глазах, наблюдать за последними тренировками "Левого берега" – команды, готовой сделать шаг по выходу на более высокий уровень. Но что поделаешь: так уж сложилась жизнь...

– "Левый берег" состоял не только из профессиональной команды. Насколько известно, клуб заботится и о подготовке юных футболистов…

- Наш президент – руководящее звено, которое на протяжении всех пяти лет занимался содержанием клуба и созданием должной инфраструктуры. Сейчас продолжается строительство стадиона, делается акцент и на развитие детского футбола в клубной Академии. В "Левый берег" приходят все желающие, с которыми работают наши детские тренеры. Чего не скажешь о нас, тренерах профессиональной команды. К сожалению, проведенная нами титаническая работа, как и все наши мечты, желания и помыслы была разрушена рашистами. Эти ублюдки нарушили всю нашу жизнь, в том числе и футбольную. И не только в Украине и Европе, но и во всем мире. Никто даже и подумать не мог, что нечто подобное возможно в ХХI веке! Но как оказалось, идиотизм и шизофрения одного человека могут внести существенные коррективы в жизнь многих миллионов людей. Зло оказалось гораздо более циничным, коварным и ужасным, чем все мы могли представить. От зверств рашистских ублюдков, в массе своей лишенных должного воспитания, интеллекта и культуры, наш мирный народ получил множество трагедий. Война наложила отпечаток на долю огромного количества наших соотечественников, и многие из них остались без дома и работы.

- О трудоустройстве задумываетесь?

– Пока нигде не устроился, ведь у меня были семейные проблемы. Это серьезно отразилось на здоровье членов семьи, поэтому находимся за границей. А что касается трудоустройства, то я, как футболисты и весь тренерский штаб, с которым пришлось работать вместе в "Левом берегу", конечно же, думаем. Но как говорится, "се ля ви". Тем временем мне поручили готовить команду, созданную на базе Ирпенской налоговой академии, которая в прошлом году была чемпионом Украины среди студентов. Она будет участвовать в студенческом чемпионате Европы, который пройдет в польском городе Лодзь с 18 по 27 июля. А 10-го числа в закарпатском городе Хуст начнется тренировочный сбор, предваряющий старт в этих соревнованиях.

- Так что ничего другого, кроме как ожидать изменения событий в войне, на данном этапе не остается…

– Я не думаю, что вопрос в ожидании. Здесь другое: надежда и уверенность в том, что для Украины все закончится победой. Ведь даже если зло имеет преимущество на начальном этапе, то потом оно проигрывает добру. Сейчас у каждого из нас надежда на Бога, на жизненные принципы и на ВСУ. А насчет всего остального – покажет будущее. Помню, как когда-то мой дед за большим семейным столом всегда говорил один и тот же первый тост: "За мир во всем мире!". Мы, молодые, все время улыбались, не понимая, насколько серьезными и важными были эти пожелания. И вот теперь есть возможность на собственном горьком опыте увидеть, что означает отсутствие этого самого мира. Война – это трагедия, смерть, сломанная психика, нарушение привычного образа жизни каждого человека, его устоев и привычек. К величайшему сожалению, российская пропаганда с давних времен делала свое разрушительное дело. И то, что сейчас творится на россии в сознании ее граждан, настоящий ужас. В результате чего многие украинцы разошлись по разным полюсам с близкими родственниками из страны-агрессора. С ними стало невозможно общаться. И кто бы что ни говорил, а вина за все деяния лежит на русском народе, а не на конкретном ее представителе – кремлевском ублюдке, которого держат у власти еще с 1999 года. Не думаю, что эту войну удастся легко закончить, но с уверенностью скажу: в мире всегда побеждает добро. Даже во всех сказках, читаемых в детстве, рано или поздно наступает счастливый конец. Так было с Кащеем Бессмертным, и так, надеюсь, будет и с пребыванием в этом мире Вовы "Бессмертного". Скорее бы пришел конец горьким страданиям нашего народа. Я верю, что Украина победит, и мир и покой придут на нашу землю.