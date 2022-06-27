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Анатолий Бузник: о судьбе Левого берега, кремлевской пропаганде и подготовке к студенческому чемпионату Европы
Вероломное вторжение рашистов в Украину, состоявшееся четыре месяца назад, сломало будущее целого ряда наших клубов
фото із особистого архіва
Одной из жертв развязанной россией войны стал "Левый берег". Молодой столичный клуб, который за непродолжительный период своего существования служил ярким примером развития и становления, в сезоне 2022/23 не будет представлен ни на профессиональном, ни на любительском уровнях.
О неутешительной судьбе амбициозного коллектива "Левого берега" и дальнейших планах в тренерской карьере корреспонденту UA-Футбол в откровенном интервью рассказал его бывший рулевой Анатолий Бузник.
- Известие о войне застало нашу команду в Турции, где проходил учебно-тренировочный сбор, - вспоминает специалист. – Казалось бы, ничто не предвещало беды. На турецкой земле "Левый берег" плодотворно работал, а 22 февраля провел первый международный матч, в котором одержал победу над казахстанским "Кайратом". Во время сбора удалось встретиться и пообщаться с хорошо знакомыми коллегами – главным тренером кайратовцев Курбаном Бардыевым и известным молдавским специалистом Иваном Данильянцем. А уже меньше, чем через сутки, мы узнали о масштабном вторжении россиян в Украину. После этого все разъехались кто куда. Одни 5 марта вернулись в Украину, другие продолжили свое пребывание за границей. А в конце того же месяца от президента "Левого берега" Николая Лавренко мы узнали, что профессионального клуба больше не будет. После этого все члены команды – как футболисты, так и ее руководство 31 марта написали заявления об уходе. Что и говорить, для всех нас наступили непростые времена. Лично мне было тяжело, вплоть до слез на глазах, наблюдать за последними тренировками "Левого берега" – команды, готовой сделать шаг по выходу на более высокий уровень. Но что поделаешь: так уж сложилась жизнь...
– "Левый берег" состоял не только из профессиональной команды. Насколько известно, клуб заботится и о подготовке юных футболистов…
- Наш президент – руководящее звено, которое на протяжении всех пяти лет занимался содержанием клуба и созданием должной инфраструктуры. Сейчас продолжается строительство стадиона, делается акцент и на развитие детского футбола в клубной Академии. В "Левый берег" приходят все желающие, с которыми работают наши детские тренеры. Чего не скажешь о нас, тренерах профессиональной команды. К сожалению, проведенная нами титаническая работа, как и все наши мечты, желания и помыслы была разрушена рашистами. Эти ублюдки нарушили всю нашу жизнь, в том числе и футбольную. И не только в Украине и Европе, но и во всем мире. Никто даже и подумать не мог, что нечто подобное возможно в ХХI веке! Но как оказалось, идиотизм и шизофрения одного человека могут внести существенные коррективы в жизнь многих миллионов людей. Зло оказалось гораздо более циничным, коварным и ужасным, чем все мы могли представить. От зверств рашистских ублюдков, в массе своей лишенных должного воспитания, интеллекта и культуры, наш мирный народ получил множество трагедий. Война наложила отпечаток на долю огромного количества наших соотечественников, и многие из них остались без дома и работы.
- О трудоустройстве задумываетесь?
– Пока нигде не устроился, ведь у меня были семейные проблемы. Это серьезно отразилось на здоровье членов семьи, поэтому находимся за границей. А что касается трудоустройства, то я, как футболисты и весь тренерский штаб, с которым пришлось работать вместе в "Левом берегу", конечно же, думаем. Но как говорится, "се ля ви". Тем временем мне поручили готовить команду, созданную на базе Ирпенской налоговой академии, которая в прошлом году была чемпионом Украины среди студентов. Она будет участвовать в студенческом чемпионате Европы, который пройдет в польском городе Лодзь с 18 по 27 июля. А 10-го числа в закарпатском городе Хуст начнется тренировочный сбор, предваряющий старт в этих соревнованиях.
- Так что ничего другого, кроме как ожидать изменения событий в войне, на данном этапе не остается…
– Я не думаю, что вопрос в ожидании. Здесь другое: надежда и уверенность в том, что для Украины все закончится победой. Ведь даже если зло имеет преимущество на начальном этапе, то потом оно проигрывает добру. Сейчас у каждого из нас надежда на Бога, на жизненные принципы и на ВСУ. А насчет всего остального – покажет будущее. Помню, как когда-то мой дед за большим семейным столом всегда говорил один и тот же первый тост: "За мир во всем мире!". Мы, молодые, все время улыбались, не понимая, насколько серьезными и важными были эти пожелания. И вот теперь есть возможность на собственном горьком опыте увидеть, что означает отсутствие этого самого мира. Война – это трагедия, смерть, сломанная психика, нарушение привычного образа жизни каждого человека, его устоев и привычек. К величайшему сожалению, российская пропаганда с давних времен делала свое разрушительное дело. И то, что сейчас творится на россии в сознании ее граждан, настоящий ужас. В результате чего многие украинцы разошлись по разным полюсам с близкими родственниками из страны-агрессора. С ними стало невозможно общаться. И кто бы что ни говорил, а вина за все деяния лежит на русском народе, а не на конкретном ее представителе – кремлевском ублюдке, которого держат у власти еще с 1999 года. Не думаю, что эту войну удастся легко закончить, но с уверенностью скажу: в мире всегда побеждает добро. Даже во всех сказках, читаемых в детстве, рано или поздно наступает счастливый конец. Так было с Кащеем Бессмертным, и так, надеюсь, будет и с пребыванием в этом мире Вовы "Бессмертного". Скорее бы пришел конец горьким страданиям нашего народа. Я верю, что Украина победит, и мир и покой придут на нашу землю.
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