На месте Левого Берега. Мариупольский Яруд может временно базироваться в Киеве

Мариупольский "Яруд", несмотря на серьезный ущерб от военных действий, готовится к следующему сезону.

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По данным SportArena, команда может выбрать Киев в качестве города своего временного базирования. Также рассматривается вариант с переездом в Киевскую область.