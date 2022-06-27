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На месте Левого Берега. Мариупольский Яруд может временно базироваться в Киеве
Готовятся к следующему сезону
Фото: ФК Яруд
Мариупольский "Яруд", несмотря на серьезный ущерб от военных действий, готовится к следующему сезону.
По данным SportArena, команда может выбрать Киев в качестве города своего временного базирования. Также рассматривается вариант с переездом в Киевскую область.
Одним из вариантов для "Яруда" может стать стадион "Левого берега". Киевский коллектив не будет принимать участие в следующем сезоне. Об этом рассказал их
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Источник:SportArena
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