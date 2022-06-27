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На месте Левого Берега. Мариупольский Яруд может временно базироваться в Киеве

Вторая лига
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Готовятся к следующему сезону

На месте Левого Берега. Мариупольский Яруд может временно базироваться в Киеве

Фото: ФК Яруд

UA-Футбол
Новина українською

Мариупольский "Яруд", несмотря на серьезный ущерб от военных действий, готовится к следующему сезону.

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По данным SportArena, команда может выбрать Киев в качестве города своего временного базирования. Также рассматривается вариант с переездом в Киевскую область.

Одним из вариантов для "Яруда" может стать стадион "Левого берега". Киевский коллектив не будет принимать участие в следующем сезоне. Об этом рассказал их бывший наставник.

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В статье: Яруд (Мариуполь) Левый берег (Киев)
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Источник:
SportArena

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