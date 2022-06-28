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В результате ракетного удара рф по Николаеву пострадал городской стадион

Вторая лига
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россияне продолжают наносить ущерб инфраструктуре Украины

В результате ракетного удара рф по Николаеву пострадал городской стадион

Фото: МФК Николаев

Новина українською

российская армия продолжает разрушать нашу спортивную инфраструктуру. В результате обстрела пострадал центральный стадион Николаева, на котором свои матчи во Второй лиге принимала местная команда. Арена вмещает 15 600 зрителей.

"Сегодня прилетело 8 ракет, 3 из них удалось сбить, другие улетели и попали в разные места в Николаеве.

Одна из них попала в наш центральный стадион. Хорошо, что никто не погиб, там никого не было. В прошлом году мы сдали административно-бытовой корпус – там все новенькое. Уничтожено. Новенькое поле мы сделали с обогревом – ракета попала туда, в чашу стадиона, оставив после себя воронку в 15 метров в ширину и 5 метров вглубь", – сказал городской голова Николаева Александр Сенкевич.

По его словам, стадион можно будет отстроить.

Добавим, что это не первый случай, когда российские войска наносят огромный ущерб спортивной инфраструктуре Украины.

Вчера, 27 июня в результате атаки рф на Кременчуг пострадал стадион ФК "Кремень". В середине марта оккупанты уничтожили стадион "Десны" в Чернигове. Также ракетному удару россии была подвергнута база "Металлиста 1925". Более того, российская армия уничтожила всю клубную инфраструктуру "Мариуполя".

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В статье: МФК Николаев
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