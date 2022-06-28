В результате ракетного удара рф по Николаеву пострадал городской стадион

российская армия продолжает разрушать нашу спортивную инфраструктуру. В результате обстрела пострадал центральный стадион Николаева, на котором свои матчи во Второй лиге принимала местная команда. Арена вмещает 15 600 зрителей.

"Сегодня прилетело 8 ракет, 3 из них удалось сбить, другие улетели и попали в разные места в Николаеве.

Одна из них попала в наш центральный стадион. Хорошо, что никто не погиб, там никого не было. В прошлом году мы сдали административно-бытовой корпус – там все новенькое. Уничтожено. Новенькое поле мы сделали с обогревом – ракета попала туда, в чашу стадиона, оставив после себя воронку в 15 метров в ширину и 5 метров вглубь", – сказал городской голова Николаева Александр Сенкевич.